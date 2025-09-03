El ataque de EEUU en el Caribe demuestra un cambio de estrategia en el combate al narcotráfico

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.

WASHINGTON — El ataque estadounidense en aguas del Caribe contra un navío narcotraficante supone un cambio fundamental de la estrategia antinarcóticos, que pasa de ser una competencia policial a una campaña militar debido al fortalecimiento y los tentáculos del crimen organizado.

El video publicado por Trump en las redes sociales el martes mostró una lancha rápida con varios motores y personas a bordo. Se observa un disparo y la explosión de la embarcación, que es engullida por las llamas.

El presidente de Estados Unidos dijo que 11 "terroristas" del grupo criminal Tren de Aragua murieron en el ataque, que debería "servir de aviso a cualquiera que siquiera piense en introducir drogas en Estados Unidos".

Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el ataque "demuestra un cambio en las reglas de enfrentamiento".

"Ya no hay abordajes de embarcaciones por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos: hay un enfoque mucho más parecido a cómo Estados Unidos lidia con piratas en la región del Golfo, o con terroristas en el Sahel", explicó.

En 2008, Estados Unidos empezó activamente a atacar a los piratas somalíes en el golfo de Adén.

El primer gran enfrentamiento en esas aguas fue en abril de 2009, bajo la presidencia de Barack Obama, cuando un equipo de las fuerzas especiales Navy SEAL asaltó un navío secuestrado por los piratas y mataron a tres individuos.

"Efecto altamente disuasorio"

Estados Unidos ha designado al Tren de Aragua de Venezuela, al Cártel de Sinaloa de México y a varias otras organizaciones de narcotráfico como grupos terroristas a principios de este año.

El ataque contra la embarcación se produce en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la región del Caribe, que, según Washington, busca combatir el tráfico, pero que Caracas considera una amenaza.

Estados Unidos alega que el gobernante venezolano Nicolás Maduro encabeza un cártel de tráfico de cocaína y recientemente duplicó su recompensa a 50 millones de dólares por su captura para enfrentar cargos de narcotráfico. Maduro es acusado de liderar el Cartel de los Soles, junto a Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del chavismo

Maduro, por su parte, acusa a Trump de intentar provocar un cambio de régimen y ha lanzado una campaña de movilización nacional.

Al ser consultado sobre el potencial de escalada con Venezuela como resultado del ataque, Berg dijo que "es poco probable que Maduro diga mucho, dado que hacerlo esencialmente confirmaría la afirmación del gobierno de que es un narcotraficante y el jefe de un cártel".

El ministro de Comunicación del régimen chavista, Freddy Ñáñez, aseguró en redes sociales que el video que colgó Trump "es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial (IA)".

Mensaje contundente

"Con el giro hacia ataques militares en lugar de la aplicación tradicional de la ley para abordar el narcotráfico en la región, la Casa Blanca busca enviar un mensaje contundente", explicó Gustavo Flores-Macias, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland.

Ese mensaje apunta "no solo a disuadir a los narcotraficantes, sino también como demostración de fuerza para poner sobre aviso al gobierno de Nicolás Maduro de que Estados Unidos está considerando una acción militar en Venezuela", dijo.

Soldado de la Marina de EEUU La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región. @USNavy

El despliegue de múltiples buques de la Marina estadounidense "podría interrumpir las rutas de tráfico del sur del Caribe durante algún tiempo, por su escala y tamaño".

"A corto plazo, (el ataque) probablemente tenga un efecto altamente disuasorio", señaló.

