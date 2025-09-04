¿Por qué EEUU atacó a la embarcación con droga y no la detuvo?

Buque de guerra USS Sampson se dirige hacia el Caribe, frente a las costas de Venezuela.

REDACCIÓN.– EEUU atacó el pasado martes una pequeña embarcación en la que, según declaraciones oficiales emanadas desde la Casa Blanca, un grupo de 11 “narcoterroristas” trasladaba un cargamento de drogas con destino al territorio estadounidense. El hecho, ocurrido en aguas internacionales del mar Caribe, es el primero en medio de una fuerte tensión entre el gobierno de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que EEUU mantiene desplegada una campaña militar frente a la frontera venezolana con la finalidad de enfrentar el tráfico de drogas que sale desde la nación caribeña y busca inundar el territorio americano.

¿Qué se sabe del ataque?

El ataque ocurrió en aguas internacionales del Caribe, según el gobierno estadounidense.

La embarcación, presuntamente vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, transportaba drogas con destino a EEUU.

El operativo fue ordenado directamente por el presidente Donald Trump como parte de una campaña militar contra el narcotráfico en la región.

¿Qué dice EEUU?

EEUU calificó a los ocupantes como “narcoterroristas” y afirmó que representaban una amenaza directa.

El Comando Sur identificó a los individuos como miembros de una organización terrorista extranjera.

Según Trump, el ataque fue una advertencia para quienes intenten llevar drogas a EEUU.

¿Por qué no fueron detenidos?

En lugar de interceptar y capturar, se optó por destruir la embarcación, lo que resultó en la muerte de 11 personas.

Para expertos internacionalistas, está claro que EEUU quiso enviar un mensaje contundente al régimen de Venezuela.

Maduro reacciona

El régimen de Nicolás Maduro acusó a EEUU de fabricar pruebas con inteligencia artificial y de usar el ataque como pretexto para una intervención militar.

Maduro denunció que el verdadero objetivo sería el petróleo venezolano, no el narcotráfico.

Contexto

Hay que recordar que el régimen de Nicolás Maduro se mantiene en el poder de manera ilegítima desde 2017, cuando desde el interior del gobierno se organizaron unas elecciones presidenciales en las que solo participaron candidatos con ninguna posibilidad de triunfo, por lo que el candidato único era Nicolás Maduro. Todos los candidatos opositores con verdadera fuerza política fueron inhabilitados, perseguidos y, en el peor de los casos, exiliados o encarcelados.

Luego, en julio de 2024, se realizaron nuevas elecciones presidenciales, en las que la oposición se blindó con una propuesta materializada por el partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado. En dicho proceso, el opositor Edmundo González resultó ganador, tal como lo demuestran las actas electorales publicadas vía internet por la oposición venezolana; pero el régimen no aceptó la derrota e inventó unos resultados de los que nunca entregó pruebas.

El presidente electo Edmundo González fue obligado a abandonar el país. María Corina Machado permanece en paradero desconocido, y el régimen se mantiene firme en su decisión de conservar el control de la nación caribeña, rica en oro, coltán y petróleo, entre otros minerales. Mientras que los líderes de la oposición, colaboradores directos de Machado, han sido encarcelados o desaparecidos. Como es el caso de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González, quien fue secuestrado (enero de 2025) por fuerzas del servicio bolivariano de inteligencia, y luego fue acusado de una serie de cargos sin que se presenten pruebas.

Mientras tanto, millones de venezolanos han salido del país en los últimos diez años, siendo esta la migración más grande de la historia en un país que no vive ningún conflicto armado, ni interno ni externo.

Redes sociales explican lo ocurrido

En este video, creado con inteligencia artificial se explica el ataque del pasado martes.

