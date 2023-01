Miss Chile 2022: "Soy más fuerte de lo que imaginaba"

El certamen de belleza más famoso del mundo, que en octubre pasó a pertenecer a la empresaria tailandesa Anne Jakkaphong, se celebra el sábado, 14 de enero, en New Orleans. Telemundo transmitirá la competencia en vivo.

Unas 90 candidatas de diferentes partes del mundo, con diversos bagajes culturales, sueños y aspiraciones, se reunirán en el Morial Convention Center, en Louisiana, en busca de ser elegida como la mujer más bella del planeta.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Miss Chile 2022, Sofía Depassier, sobre su preparación rumbo a la gran final, y para conocer un poco más sobre la personalidad y los propósitos de esta concursante.

-¿Qué significa representar a tu país en esta edición del Miss Universo?

Es un orgullo. Estoy extremadamente feliz de representar a mi país en el extranjero, como lo he hecho por muchos años. Estoy trabajando muy duro para dejar a mi país en alto y que el universo sepa lo que Chile tiene para dar, que conozcan su gente y su comida.

-¿Qué es lo principal que se debe conocer de Chile?

Los paisajes. Chile tiene muchísimas maravillas, en el norte está el desierto de Atacama, que es el más seco del mundo. En el sur de Chile está la Patagonia, donde se encuentran las Torres del Paine, un parque nacional con una vista espectacular. Tenemos también las Islas de Pascua, que no la conozco, pero sé que en algún momento estaré ahí. Y Chile tiene muchas otras cosas para ofrecer al mundo, montañas para esquiar, playas bellísimas.

-¿Concursar en Miss Universo era un sueño de siempre?

De toda la vida, desde pequeña no me perdía un Miss Universo. Y siempre fue una motivación para salir adelante y luchar por mis sueños. Estoy viviendo un sueño hecho realidad. El Miss Universo tiene muchas cosas para entregar, son mujeres de distintas partes de mundo, de distintas ideas y valores, que se unen en un lugar. Entonces ser parte de este grupo de mujeres tan impactantes es un orgullo y un honor. Y es algo que he querido hacer toda mi vida.

-¿Cómo es esa preparación rumbo al gran día desde el momento que te coronan Miss Chile?

Es una preparación muy completa, son días largos que requieren muchísimo esfuerzo. Desde que me coronaron Miss Chile tomé clases de pasarela obligatorias, de maquillaje, todos los días. Hay que ver las noticias, ir con un entrenador físico, con un nutricionista, mantener un balance entre lo físico, lo psicológico y lo emocional. Es una preparación muy integral y estoy muy feliz de vivir esto.

-¿Cómo cambiaría tu vida si te coronaras Miss Universo 2022?

Sería un sueño hecho realidad. También sería la segunda corona de Chile en el Miss Universo. Entonces sería un orgullo llevarle esa corona a mi país, que el mundo lo conozca, y dar a conocer mi proyecto Universo sin Fronteras para ayudar a muchísima gente, tener más alcance. Con un público más grande, sé que podría ayudar a cambiar la vida de muchas personas.

-Háblame sobre Universo sin Fronteras, ¿por qué escogiste la causa de los inmigrantes, entre tantas otras?

Me identifico muchísimo con esa causa, porque soy inmigrante y sé lo que es dejar tu país, la familia, el colegio, y volver a empezar. Y tuve la oportunidad de llegar a este país con un techo donde vivir y contando con el apoyo de mi familia. Pero sé que mucha gente no tiene esa fortuna y tiene que empezar desde cero, sin saber cómo comunicarse, cómo pedir empleo o matricular a los chicos en la escuela. Pueden ser muy difíciles esos comienzos al llegar a este país. Y quiero entregarles las herramientas y la seguridad para que se sientan parte de la sociedad que ahora integran.

-Eras pequeña cuando te descubren una escoliosis, tuviste que someterte a una cirugía de la cual te tomó un año recuperarte, ¿qué aprendiste de esta vivencia?

De eso aprendí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Me ayudó a ver la vida desde una perspectiva diferente, y que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces, es sumamente importante hacer lo que realmente queremos, luchar por nuestros sueños, trabajar donde queremos, convivir con nuestros seres queridos, disfrutar y ver las cosas más positivas.

-¿Cómo descubres que te gustaba la actuación, el modelaje y que querías participar en concursos de belleza?

Desde muy pequeña. Recuerdo que era muy tímida, no podía ni pedir un tenedor en un restaurante, me ponía a llorar. En primer grado participé en mi primera obra de teatro. Eso me ayudó a sacar la personalidad que no sabía tenía por dentro y a sentirme más segura de mí misma. Ese sueño lo tuve desde temprano y tuve modelos a seguir, gente que veía en la televisión con la que me sentía identificada.

-Los concursos de belleza han causado debates, ¿cómo dirías que ha cambiado el rol de estos concursos?

El rol de estos concursos es buscar una mujer que represente liderazgo, con valores, respetuosa y que sea la voz de muchísima gente que hoy está gritando y no es escuchada, y que pueda ser una mano de apoyo.

-¿Consideras que continúan imponiendo cánones de belleza?

Creo que los concursos están evolucionando, van cambiando cada año y le abren puertas a mujeres que cuentan su historia. Estamos viviendo tiempos de cambios. Así que confió en todo lo que hace Miss Universo. Ellos trabajan para dejar a una mujer que conecte con la gente y que sea una ayuda al mundo, que aporte su granito de arena. Y eso es muy lindo.

-Ahora que la nueva dueña del certamen es una mujer trans, también se habla que podrían cambiar las reglas en cuanto a las concursantes, ¿crees que las mujeres trans también tengan derecho a participar?

Claro, ¿por qué no? Una mujer trans ya es mujer, ya es igual a cada una de nosotras. Cada candidata que participa en este tipo de concurso tiene que trabajar sumamente duro y sacrificarse. Y eso no va a quitarle mérito a otras mujeres, trans o no. Hay que trabajar duro para lograr llegar donde queremos estar. Todo esto requiere muchísimo esfuerzo.

-Se crean conexiones en estos concursos más allá de quién resulte ganadora, ¿con qué quisieras quedarte de esta experiencia?

Creo que los aprendizajes. Vivir esta experiencia es algo único, que ocurre una vez en la vida. Y toda esta preparación te ayuda a mostrar tu mejor versión y te da herramientas que puedes utilizar a futuro. Y eso es lo que me llevo: los aprendizajes y las amistades.

-¿Qué otros proyectos tienes para el 2023, además de tu participación en el concurso a inicios del año?

Tengo muchísimos, pero todo va a depender de lo que suceda en la final el 14 de enero. Espero el próximo año ser seleccionada como Miss Universo, poder representar a mi país y expandir mi proyecto social Universo sin Fronteras, que sea una voz para mucha gente y poder ayudar de la mejor manera posible.

-¿Cómo han recibido en Chile la noticia de que sea una chilena que vive en el exterior quien va a representar al país en el concurso?

Al principio hubo gente que no se sentía identificada conmigo por yo no vivir allá. Pero el hecho de ser chilena viviendo en otro país no me hace menos chilena. Los chilenos que estamos fuera de Chile tenemos la responsabilidad todos los días de dejar en alto a nuestro país, de mostrar nuestros valores, de enseñarle a la gente todo lo que Chile tiene para ofrecer. Así que para mí es un honor y una ventaja el poder estar fuera de mi país y representarlo a nivel internacional. El lugar de donde somos lo llevamos en la sangre y en el corazón.