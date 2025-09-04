jueves 4  de  septiembre 2025
MUY CARO

Atropellada en Aventura tras negarse a que le olieran los pies sin pagar

Una modelo de pies fue atropellada en el Hotel Serena de Aventura por un hombre que conoció en Seeking.com, tras negarse a dejarse oler los pies sin recibir el pago acordado de 1.000 dólares

Elmoncy Sercle espera juicio.

Miami-Dade Department of Corrections

MIAMI.- Una cita concertada por internet terminó en tragedia en el Hotel Serena de Aventura, -norte de Miami Beach- cuando una modelo de pies fue atropellada por Elmoncy Sercle, de 28 años, a quien conoció a través de la aplicación Seeking.com. El incidente ocurrió después de que la mujer se negara a que el acusado le oliera los pies sin pagar los 1.000 dólares que había establecido por el servicio.

Lo que comenzó como un encuentro aparentemente inofensivo derivó en una escena violenta que dejó a la víctima hospitalizada y al sospechoso tras las rejas.

La modelo relató que el pasado 24 de agosto subió a la habitación del acusado, ubicada en el décimo piso del hotel, donde él le pidió olerle los pies y comprarle sus zapatillas usadas. Según su declaración, ella le informó que ese servicio tenía un costo de 1.000 dólares, pero él se negó a pagar.

“Cuando llegué, solo quería olerme los pies y no me sentí cómoda con eso”, declaró la mujer al canal Local 10.

La víctima explicó que le ofreció venderle zapatillas que tenía en su auto: “Podrías tener todas las zapatillas que quisieras”, comentó, y añadió con ironía: “Ya sabes, son solo zapatillas viejas y apestosas. Pero a la gente le gustan las cosas raras”.

El atropello en el estacionamiento

La mujer indicó que, en un momento, fue al baño y escuchó al acusado salir corriendo. Pensando que le había robado, lo siguió hasta el estacionamiento, donde lo vio al volante de una camioneta Mercedes Benz roja.

El informe policial señala que Sercle la rebasó, hizo un giro y la atropelló, causándole múltiples raspaduras y hematomas en la espalda, brazos y pecho. La víctima recibió atención médica inmediata, mientras que el sospechoso huyó del lugar.

Detención tras reincidencia

Las autoridades confirmaron que Sercle ya había sido investigado por incidentes similares. Cuatro días después del atropello intentó hospedarse nuevamente en el mismo hotel, donde el personal lo reconoció y alertó a la policía. Fue arrestado en el lugar y, aunque recuperó la libertad tras pagar una fianza de 3.000 dólares, deberá enfrentar un cargo de agresión agravada el próximo 26 de septiembre en corte.

