Joven convierte el arte de los globos en su medio de vida

“Desde muy pequeña me sentí atraída por las manualidades: pintar, dibujar, recortar, etc. Lo creativo siempre fue mi mundo. Me emocionaba más con pinturas y tijeras que con muñecas. En cada cumpleaños familiar o de amigos, yo era la encargada de las pancartas Solo necesitaba una lámina blanca, pintura y pincel para dar vida a algo especial”, dijo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS la propietaria de CREATIVA, empresa de decoración con globos .

Mientras Mafe, como la llaman sus clientes y amigos, avanzaba en sus estudios de Comercio Internacional, la vida le reservaba otros planes. Durante la pandemia, cuando las fiestas se apagaron y la distancia se impuso, Mafe encontró en los globos burbuja personalizados una chispa de conexión. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento desde su casa, terminó explotando en popularidad. “Fue un boom en mi ciudad y así nació CREATIVA”, recordó.

“A los pocos meses ya tenía una base de clientes fieles y mi cuarto quedó pequeño, así que renté un local, solo para pedidos y entregas. Cada día era un reto nuevo, una idea distinta, una oportunidad para aprender. Siempre he dicho que lo que soy hoy es gracias a mi esfuerzo por mejorar y también a mis clientes, que cada día me empujaban a dar más, con esa clásica pregunta: ‘¿Mafe, me puedes hacer esto?’ Y yo siempre decía: ¡Sí!”, dijo.

Del hobby al propósito

María Fernanda entendió pronto que su pasión merecía ser tratada con la seriedad de un negocio. Registró su marca en Estados Unidos, se formó en el Decolovers Institute, y se graduó como decoradora profesional (Professional Balloon Designer). "Descubrí que los globos no eran solo mi talento, eran mi vocación", afirmó con convicción.

“Desde Venezuela soñaba con capacitarme con las famosas empresarias venezolanas creadoras de Decolovers, pero la distancia lo hacía difícil. Cuando llegué a Estados Unidos en junio de 2023, supe que habían creado el Decolovers Institute y me inscribí de inmediato. Me gradué en la segunda generación, formándome con las mejores mentoras”.

Su primer gran evento en Miami fue inolvidable: una fiesta con la temática de dinosaurios. Luego de esa experiencia dejó de vender objetos para ofrecer experiencias. Apostó por la personalización, la excelencia y el servicio al cliente como bandera. Su estrategia fue clara: “aprender cada día, innovar con diseños únicos y conquistar las redes sociales con contenido auténtico y visualmente impactante”. Gracias a esa visión, asegura, hoy es una de las decoradoras de globos más rentables y solicitadas en el sur de la Florida.

Más que globos

Pero el camino no siempre estuvo lleno de color. Uno de sus mayores retos fue educar al cliente. “Al principio, muchos pensaban que esto debía costar poco, que era algo simple. Me tocó mostrar todo lo que hay detrás de cada montaje: planificación, esfuerzo físico, teoría del color, materiales de calidad”, explicó.

“Al principio decoraba por intuición y pasión, pero con el tiempo entendí que, si quería llevar mi trabajo al siguiente nivel debía estudiar formalmente, y esa fue una decisión que marcó un antes y un después en mi carrera, porque no solo me gradué como decoradora profesional, sino que también reafirmé que esto es realmente mi propósito”.

Hoy, Mafe defiende que el arte con globos está siendo cada vez más valorado como una verdadera profesión. "Ya no es solo inflar globos, es crear arte, transformar espacios, llevar alegría. Las grandes marcas lo saben, los eventos lo demandan, y cada vez somos más los decoradores reconocidos internacionalmente por este trabajo".

“Invertir el tiempo en formarse, estar al día con las tendencias, y rodearse de una comunidad que me inspira ha sido parte de la clave del éxito”, confesó.

Su mensaje para quienes sueñan con emprender, pero aún dudan, es claro: "El miedo va a estar, pero no puede ser más fuerte que tus ganas. Yo también escuché ‘eso no da para vivir’. Pero lo que hoy parece grande, un día solo fue la idea valiente de alguien que decidió intentarlo", reflexionó.

Para María Fernanda Silva, el éxito no se mide solo en cifras, sino en la felicidad de crear, de aportar belleza, y de ser parte de los momentos inolvidables de otros. Pero su historia no se detiene aquí. Sueña con abrir su propia tienda CREATIVA, ofrecer talleres, y llevar sus decoraciones a escenarios internacionales. “Este mundo no tiene límites, y eso es lo que más me motiva”, dijo convencida.

Para saber más de esta emprendedora, visite el perfil en Instagram @creativa_usa o @decoloversinstitute