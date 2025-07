Lili Estefan explica por qué Lina Luaces no domina el idioma español

"Lo que más yo he ganado con esa corona ha sido verla hablando el idioma español, enamorada de aprender, de seguir adelante todo lo que yo le había pedido", comentó.

La presentadora expuso que desde temprana edad había tratado de enseñarle a su hija el idioma oficial de Cuba; pero sus esfuerzos no dieron los frutos esperados, algo que le hizo sentir que falló en la educación que le dio.

"Como madre, de haberla visto toda la vida y tener la responsabilidad de criarla, de enseñarla, de darle buen ejemplo, yo sentía como que había fallado en esa parte. Yo me decía: '¿Por qué yo le hablo en español tanto, por qué si yo trabajo en el mercado hispano y Lina no me acaba de hablar en español?' Y ella me decía: 'mami, mis amigas no hablan español".

Aprender español

Sin embargo, con su deseo de querer representar a la isla, Luaces se enfocó en conectar con esa parte de sus raíces que no había podido dominar, una tarea que dio frutos y por la que hoy su madre confiesa sentirse orgullosa.

"Verla hablar en español es el orgullo más grande que yo puedo vivir viendo a mi hija con esa corona puesta. Así es que, ¿qué se siente? ¡Ay, mamá! 10.000 palabras no pudieran explicarles", dijo entre risas.

En la entrevista, Lili Estefan también expuso que ella siempre le pide a las nuevas generaciones no hacer a un lado el idioma de la tierra de sus padres. "La nueva generación de cubanos aquí en el exilio están perdiendo el español y yo he sido una de esas madres que me la paso constantemente arriba de ellos: 'Por favor, hablen su idioma de donde vinieron sus padres'", recordó.

Para poder dominar el idioma, Luaces expuso que se alejó de sus amistades y se acercó más a entornos en los que predominara el habla hispana, con el objetivo de mejorar la pronunciación y el entendimiento de cada palabra y expresión.

"Ella tenía razón, porque siempre me decía que me iba a arrepentir de no hablar español en la casa", dijo la reina de belleza en El Gordo y La Flaca.

"Yo les dije perdóname, pero por estos dos meses necesito estar un poquito alejada porque solamente puedo andar con gente que me puede hablar en español, ayudarme, corregirme", comentó.