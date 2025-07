Goyo lanza su álbum debut "Pantera", un proyecto de resistencia y conexión cultural

MIAMI.- La cantante colombiana Goyo lanzó su primer álbum en solitario Pantera, un proyecto que describe como un manifiesto sonoro de resistencia, evolución y conexión cultural. En el disco, la artista no solo explora sus raíces afrocaribeñas, también enaltece su raíz chocoana.

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, Goyo expuso que este proyecto honra su u mirada de mujer afrolatina y artista global, a través de un viaje sonoro que expone su identidad, resistencia y evolución personal.mujer afrolatina y artista global.

"Pantera nace con el deseo de reflejar mucho de lo que estaba viviendo en ese momento, cuando empecé a hacer el álbum: venir de una agrupación para ser una artista solista. Habla sobre la resistencia y la conexión ancestral, porque tiene mucho desde el afrobeat hasta el hip-hop, géneros que nacen con esa ideología, aunque hay muchos sonidos más en el álbum", comentó.

El nombre, señaló, nació del instinto y la elegancia del animal.

"Pienso que la pantera puede verse como que tiene muchos géneros, pero, al mismo tiempo, es femenina. Así como se ve, tan instintiva, es muy territorial y es mucho de lo que tiene mi música: se siente la afrolatinidad, la sabrosura, el mar. Se sienten muchas verdades".

Equilibrio y conexión

Goyo resaltó que todas las composiciones exploran de manera profunda cada faceta que quiso resaltar.

"Algo bien revelador para mí es mostrar mucho más la sensualidad y es como abro el álbum, En tu marea, con Greeicy, una canción bien sensual que habla del enamoramiento, con esa magia que podemos tener como mujeres que amamos a alguien. Al mismo tiempo puedo ir a la faceta más salvaje que se puede sentir mucho en Hablan de mí, una canción que hago junto a J. Noa, que tiene esa sonoridad de las voces de las matronas de mi comunidad afro y que se enlaza súper bien con todas estas voces mágicas de la música afro, pero se desarrolla bajo un ritmo de hip-hop".

"Es bien cruda, es una de las canciones más explícitas de mi álbum. Creo que ahí muestro esa rebeldía, esa sinceridad y crudeza. Invité a mi mamá a hacer un verso y fue genial", agregó.

Para la intérprete colombiana era importante hallar un equilibrio entre cada sonido, al tiempo que era fiel a sus raíces. Por ello, viajó a Londres, ciudad en la que pudo conectar con los géneros desde otra perspectiva.

"Cuando fui a Londres lo hice con la idea de encontrarme con esa capital donde van casi todos los productores y artistas de Nigeria. Yo quería encontrar esa raíz del afrobeat desde otro punto de vista, donde podía adentrarme en géneros que quizás no son los que más se han tocado en el afrobeat, ir, como quien dice, a 'la mata'. Londres es 'la mata' del afrobeat nigeriano, entonces me encontré allá con varios productores que trabajan con grandes nombres. Para mí fue un reto contarles mis raíces latinas y aprender también de la raíz, África, nuestro legado y descendencia como latinoamericanos", aseveró.

Colaboraciones

El álbum cuenta con colaboraciones que expanden el sonido afrodescendiente. Y la selección de los intérpretes se basó en la necesidad propia de la composición.

"Cada canción es como un rompecabezas que va encajando en el álbum. De hecho, cuando hice la lista de las canciones traté de hacerlo como si fuera una fiesta, pero empezando con música tranquila en la que se pueda describir el sonido, entonces arranqué con En tu marea y luego voy con canciones como Volver a verte, con Zider. Tener a Greeicy fue súper bonito porque la canción me lo pedía. Ella también de la región del Pacífico, de donde yo vengo. Encontrar a Zider, que es uno de los artistas, dentro del afrobeat latino, tiene una gran voz y una propuesta que viene desde las raíces de la costa del Caribe, fue súper bonito. Invitar a J. Noa en Hablan de mí, también. Fue encontrarme con esa energía y poder como cuando empecé en el rap", manifestó.

"Cada canción necesitaba a esos artistas", reconoció. "Diana, una de mis canciones preferidas del álbum, es con Afrobeat, el primer artista haciendo el género que conocí (…). Cuando estuve en Londres fue uno de mis invitados al estudio y escribimos la canción el día que trabajamos juntos. Se dio con mucha naturalidad y fluyó".

Esencia

Si bien la realización de Pantera supuso algunos desafíos para la colombiana, ha sido más grande la satisfacción de ver el proyecto hecho realidad.

"Pese a que vengo de Chocquibtown, componiendo sin tanta gente alrededor, trabajar en estos campamentos fue un poquito diferente. Al principio llegaba tímida, daba mi idea, pero siempre tratando de que ellos hicieran una lectura de lo que les pedía. Fue un reto, no porque no lo disfruté, pero sí por soltar para compartir ideas con mucha gente. Fue toda una terapia".

"La satisfacción, para mí, es ver cómo la gente me leía y podía conectar mis ideas con otras personas que podían ponerse en mis zapatos de una manera increíble. También me hace pensar en que somos individuales, pero no somos únicos: compartimos ideas y experiencias con seres humanos".

Para Goyo hay muchas canciones que encapsulan su esencia como artista latina, por ello recomienda algunos temas para que aquellos que no conocen su arte se familiaricen con su trabajo y celebren la herencia afrolatina.

"Que se prendan, con DFZM puede mostrar mucho del universo de lo que soy, esa energía de la canción, cantando y rapeando. También podría ser En tu marea. De hecho, la escogí para abrir el álbum porque tiene ese sonido caribeño, el sikus, la percusión, el bajo en vivo. Me encanta".

Por último, la intérprete invita a abrir el corazón y ser fiel así mismo en la persecución de sus sueños.

"Siempre abran su corazón, ser sinceros con ustedes mismos, entender el proceso y momento en el que estamos. Cuando tiene esas emociones y sentimientos reales de lo que está viviendo, uno tiene la oportunidad de mejorar lo que hay que mejorar, de ir por lo que hay que ir porque se sabe que no se tiene algo y se va a lograr. No se rindan, es un proceso y eso toma tiempo. No se dejen encasillar".