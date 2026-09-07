Juanes celebra 25 años de trayectoria con gira por Norteamérica

MIAMI.- Juanes, ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy , emocionó al público del Kaseya Center de Miami durante el concierto con el que inauguró la gira Juanes World Tour 2026, la cual tiene previsto cumplir con 30 fechas en Norteamérica.

La superestrella colombiana, a quien Billboard ha calificado como: "El mejor artista de rock/pop latino del siglo XXI", ofreció un repertorio de 33 canciones, compuesto por decenas de éxitos que encabezaron las listas, y una presentación musical y visual distintiva que explora el concepto de dualidad de las canciones de su muy aclamado último álbum JuanesTeban.

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Artistas invitados

Además de múltiples clásicos atemporales ahora abrazados por generaciones como La Camisa Negra, A Dios Le Pido, Es Por Ti, Fíjate Bien, Volverte A Ver, Mala Gente, Nada Valgo Sin Tu Amor y muchos más, Juanes también contó con invitados especiales como la ganadora del Grammy Latino a mejor artista revelación Joaquina, con quien entonó la balada Fotografía.

Más tarde, Juanes trajo al escenario a Fonseca para un canto colectivo en todo el recinto de su actual éxito Antes Que El Tiempo Se Vaya, que lleva meses siendo una presencia constante en las posiciones altas de la lista Latin Pop Airplay. Posteriormente, Juanes apareció con solo una guitarra acústica con la que interpretó para Tu Amor.

El colombiano también sorprendió al escoger a un joven entre el público para subirlo a la tarima para improvisar algunas de sus propias influencias fundamentales del rock, incluyendo riffs clásicos de Metallica, The White Stripes y más.

Durante la velada, el cantante también fue sorprendido al ser testigo de una propuesta de matrimonio durante su interpretación del nuevo tema del álbum Una Noche Contigo.

Reseñas

Rolling Stone Español elogió la energía del inicio de esta gira, que celebra tanto una gran cantidad de canciones emblemáticas que se han transmitido a través de generaciones, como a un músico ya icónico que sigue esperando creativamente con el futuro:

"Juanes volvió al escenario para comenzar un nuevo capítulo con su Juanes World Tour 2026... un espectáculo diseñado alrededor del universo de JuanesTeban, su duodécimo álbum de estudio, pero que también comparte las canciones que han hecho del artista una de las figuras fundamentales del rock latinoamericano... construido sobre un catálogo que abarca rock, pop y varios sonidos latinoamericanos. (...) Con JuanesTeban como punto de partida y un repertorio que resume un cuarto de siglo de música, Juanes se compromete con un espectáculo que mira simultáneamente hacia atrás y hacia adelante: presenta un nuevo escenario artístico sin descuidar las canciones que construyeron su historia", reseñó la revista musical.

Próximas fechas

Promocionadas por Live Nation, las fechas de la gira norteamericana continúan con conciertos de costa a costa hasta octubre, incluyendo paradas en ciudades como Atlanta, Nashville, Metro New York, Chicago, Boston, Toronto, Texas, Las Vegas y Los Ángeles.

Además, como parte de la práctica de Juanes de apoyar a jóvenes artistas emergentes, la cantante y compositora nacida en Ciudad de México y afincada en Los Ángeles Andrea Bejar (@andreabejarmusic) se unirá a la gira como telonera, comenzando con la fecha del 18 de septiembre en The Prudential Center de Newark y hasta la conclusión del 22 de octubre en San Diego.

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las próximas fechas de la gira por Norteamérica: