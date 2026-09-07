Vinculan a política mexicana con muerte de Jenni Rivera

MIAMI.- Lizzette Álvarez Vega, figura política con aspiraciones al Congreso en México y exalcaldesa del municipio de Alvarado, Veracruz, se encuentra marcada por cuestionamientos, expedientes sin esclarecer y vínculos familiares que han trascendido el ámbito local y hoy destaca en la discusión pública nacional.

A Álvarez se le vincula con señalamientos y acusaciones por parte de autoridades estatales por presuntas reuniones con actores de la delincuencia organizada.

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No obstante, hay un hecho con el que se le ha vinculado y sorprende a muchos: la muerte de Jenni Rivera.

Vínculo con la tragedia de Jenni Rivera

El nexo de Álvarez con la Diva de la Banda se remonta a la madrugada del 9 de diciembre de 2012, cuando el jet privado Learjet en el que Jenni y su equipo se dirigían de Monterrey a Toluca se precipitó en la Sierra Madre Oriental, cobrando la vida de todos sus ocupantes.

Sin embargo, en la cabina, junto al piloto Miguel Pérez Soto de 78 años, se encontraba Alessandro Torres Álvarez de 21, hijo de Lizzette y copiloto de la aeronave.

Aunque el Estado mexicano abrió una investigación para dar con la causa de la tragedia, un vacío legal e interrogantes técnicas impidieron que se esclareciera el caso.

No obstante, dos años después, Álvarez volvió a sufrir una pérdida: el 8 de agosto de 2014, su esposo y padre del copiloto, Mariano Torres, fue secuestrado por un comando armado en una embarcación. Hasta la fecha, el paradero del hombre no ha sido encontrado.

Según Xpectro FM, Torres Herrera era un empresario pesquero en el municipio de Alvarado, Veracruz, y presuntamente el líder de una célula de Los Zetas en la región.

"Surgieron las primeras sospechas e hipótesis de que tal vez, enemigos de su padre habrían marcado al joven aviador como blanco y que la muerte de Jenni Rivera junto con la de los miembros de su equipo, serían 'daños colaterales'. A pesar de los señalamientos de la población hace 14 años, las autoridades no siguieron la línea de investigación relacionada con el padre del copiloto y apenas dos años después, en 2014, cerraron las investigaciones y pusieron punto final", reseña el portal.

Ascenso político

Pese a los antecedentes personales, Álvarez Vega consolidó una carrera política en el municipio costero de Alvarado, logrando la presidencia municipal, durante el periodo 2022-2025 y bajo una coalición partidista de Morena, PVEM y PT.

Durante su administración, la gestión municipal y su entorno cercano enfrentaron señalamientos públicos y revisiones por parte de instancias de seguridad y fiscalización.

Diversas hipótesis e investigaciones periodísticas e institucionales han situado su nombre en medio de cuestionamientos sobre presuntas relaciones con actores de la delincuencia organizada en la región, denuncias que han mantenido su administración bajo escrutinio constante.

Pese a esto, ninguna investigación ha avanzado ni existen sentencias judiciales en su contra, y hoy la mujer busca ocupar un escaño en el Congreso.