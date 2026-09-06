Don Francisco sobre regreso a Univision: "Estoy muy feliz de volver"

MIAMI.- Don Francisco regresa a la pantalla de Univision con el nuevo programa "Gigantes con Don Francisco", anunció TelevisaUnivision.

Se trata de una serie de programas especiales de entrevistas, sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables, que reunirán a la audiencia hispana para hablar de la vida y trayectoria de los artistas latinos más importantes, reviviendo los momentos que marcaron generaciones, divirtieron y unieron a millones de familias.

“Gigantes con Don Francisco” se estrenará en octubre por Univision y también se podrá ver por ViX.

Durante más de cinco décadas, Don Francisco definió la televisión en español gracias al éxito revolucionario de "Sábado Gigante", el icónico programa de variedades que se convirtió en un fenómeno cultural en Estados Unidos y América Latina. Como una de las figuras más influyentes de los medios hispanos, creó un formato que unió a generaciones de televidentes y dejó una huella duradera en la cultura popular.

“Volver a Univisión significa emoción y evocación, pero principalmente la oportunidad de reencontrarme con el público que nos acompañó durante tantos años y con muchos de los grandes artistas que fueron parte de nuestra historia. Será un encuentro entre lo que vivimos juntos y lo que somos hoy. Estoy muy feliz de volver a encontrarme con ustedes”, dijo Don Francisco.

Ahora, el famoso presentador chileno regresa a la cadena donde construyó ese legado, con un formato renovado que reunirá a algunas de las personalidades latinas más influyentes en conversaciones íntimas y significativas.

Cada episodio combinará entrevistas profundas, el acompañamiento de una banda musical, sorpresas y reencuentros emotivos con familiares, amigos y colegas de los invitados, además de un recorrido por momentos memorables de sus trayectorias y la posibilidad de ganar premios en efectivo y hasta un automóvil.

El concepto combina nostalgia con un contenido diseñado para las audiencias de hoy, además, habrá humor y la cercanía que han definido la trayectoria de Don Francisco.

Cada episodio contará con entrevistas profundas que explorarán trayectorias personales, momentos clave y reflexiones sobre identidad, legado e impacto cultural.

La cadena aún no ha dado a conocer nombre de los primeros invitados ni fecha de estreno.