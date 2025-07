Justin Bieber dedica letras a su esposa en nuevo disco

En la canción Walk Away, Bieber promete a su pareja seguir juntos sin importar las pruebas que les presente la vida: “Los días pasan tan rápido que no quiero pasarlos contigo / así que dime por qué me tiras piedras a la espalda / Sabes que estoy indefenso”.

"Cariño, no me voy", canta en el coro. "Eras mi diamante / Te di un anillo / Te hice una promesa / Te dije que cambiaría".

Reconocimiento del disco

Los fanáticos de Bieber reaccionaron en redes sociales al lanzamiento de su nuevo álbum, así como las letras detrás de los temas, especialmente aquellos en los que el cantante canadiense se refiere a su esposa.

El popular artista también trata temas sobre la separación de su pareja y su hijo Jack: "Lanzando pétalos como, '¿Me amas o no?' / La cabeza me da vueltas, y no sabe cuándo parar / Dijiste 'Para siempre', nena, ¿lo decías en serio o no? / Aguanta, aguanta".

“Me dejas en visto, nena, pero aún así entiendo el mensaje / En lugar de una línea son tres puntos, pero puedo conectarlos / Y si no está bien, nena, sabes que lo respeto / Pero si necesitas tiempo, tómate tu tiempo / Cariño, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo”, destaca el cantante en Daisies.

La pareja y su pequeño hijo forman parte de las imágenes con las se anunció la publicación del disco. Baldwin Bieber compartió las fotografías en sus historias de Instagram con el mensaje "¿Por fin les está llegando el turno a ustedes, malditos perdedores?".

Se presume que las palabras van contra aquellos que aseguraron que el matrimonio se acercaba a su fin.