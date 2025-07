Obra sobre la dependencia emocional se estrena en la sala Artefactus

“Al igual que la obra original, se enfoca en temas sobre el poder, la manipulación y las relaciones humanas y nos hace reflexionar como a través de la dinámica de los personajes vemos el poder sobre el otro, cuestiona las convenciones sociales y las expectativas impuestas por la sociedad. Es una obra que provoca una reflexión profunda sobre la conducta de los seres humanos ante problemas de identidad y cómo afrontan las tensiones sociales y culturales”, dijo Bermúdez.

Para la directora, el texto del dramaturgo alemán, que fue adaptado al cine, guarda relevancia en la sociedad actual.

“La obra de Fassbinder seguirá teniendo vigencia, porque cuestiona temas como la soledad, las relaciones tóxicas, la necesidad de aceptación, la reflexión sobre la dinámica del poder, donde uno ejerce control psicológico sobre el otro. La obra nos conduce por la vida de estos personajes y nos alerta sobre relaciones tóxicas no solo LGBT, si no cualquier relación que nos somete y nos hace perder nuestra identidad. La obra no es solo un juego de parejas, va mucho más allá, cuestionándonos sobre nosotros mismos”, reflexionó Bermúdez.

Con las actuaciones de Héctor Alejandro González, como Leo; José Carlos Bermejo en el papel de Frank; Laura Alemán como Ana y Heidy Hildago-Gato como Vera.

González describió a su personaje como “un hombre maduro quien con su personalidad dominante egoísta moldea a su alrededor una atmósfera de dependencia. Representa el arquetipo del controlador emocional y el artífice de una relación tóxica, de poder y manipulación.

Bermejo, por su parte, dijo que Frank tiene 32 años y “es víctima de la sociedad en la que vive, con ansias de avanzar sin importar el precio. Además, su personaje es romántico y apasionado, aunque inseguro.

Ana, interpretada por Alemán, es una joven de 27 años “apasionada, curiosa y obstinada”, además, “dispuesta a todo por recuperar a su ex, Frank, quien la dejó por un hombre”, contó la actriz.

El personaje de Vera es “enigmático y simbólico” cuya historia se revela entre capas. La actriz que la interpreta se refiere a ella como “una mujer que ha transitado por una profunda transformación emocional y física, marcada por el amor, la entrega y el rechazo”.

“Ella representa el dolor de lo no dicho, el amor sacrificado y la lucha por la identidad. Vera se presenta como una figura casi fantasmal o poética, una voz desde la memoria o desde una emoción reprimida”, dijo Hidalgo-Gato.

Frank y Leo, funciones hasta el 20 de julio en la sala Artefactus, 12302 SW 133 Ct., en Miami. Para boletos o más información, llame al 786-704-5715 o visite artefactus.org.