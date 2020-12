Kristen Stewart tuvo Covid-19 cuando grabó "Happiest Season"

“El Covid-19 estaba en nuestro set”, dijo durante una aparición en The Late Show el viernes. “Kristen Stewart se enfermó. Bueno, no lo sabíamos. Mucha gente se enfermó. Fue la última semana de febrero. Era esa zona donde la gente comenzaba a hablar sobre el coronavirus, pero la gente se reía un poco al respecto. Nadie entendió lo grave que era. Creo que mucha gente en nuestro set se enfermó. Yo no, gracias a Dios “.

Aubrey Plaza también le dijo al presentador de The Late Show, Stephen Colbert, que estaba decepcionada de que su personaje en la película no terminara con el de Kristen Stewart.

“Lo deseaba muchísimo”, agregó, “pero no escribí la cosa y no la dirigí. Me presenté, hice mi trabajo y salí de allí. Hay algunas cosas sobre las que simplemente no tienes control.

“No voy a perder la esperanza del personaje (Riley). Creo que tiene un futuro brillante por delante “, expresó la actriz.

Respondiendo a los comentarios de los fanáticos del cine, que también querían ver a Riley terminar la película con el personaje de Kristen Stewart, Abby, la escritora y directora Clea DuVall le dijo recientemente a Elle: “Aubrey Plaza es increíble. Ella es una niña. No culpo a nadie por querer ver más de ella, pero creo que el debate es menos sobre la película y más sobre tu filosofía sobre el perdón y el crecimiento”.

“No pasas por un par de días difíciles después de un largo período de tiempo, no conoces a un extraño y huyes. Incluso si esa persona es Aubrey Plaza“.