La Musa Awards celebra en Miami la música latina

MIAMI.- El Latin Songwriters Hall of Fame celebró a sus galardonados e ingresados de 2024 en la 11ª entrega de La Musa Awards en el Teatro Flamingo (The Four Ambassadors), en Miami. Coincidiendo con las festividades de la Semana de los Latin Grammy, la ceremonia honró a las leyendas detrás de las canciones más icónicas de la música latina, con un elenco de presentadores e invitados liderados por la anfitriona Erika Ender.