jueves 16  de  octubre 2025
CONTROVERSIA

Arresto de madre en Jacksonville desata debate nacional sobre uso de la fuerza policial

Erika McGriff fue detenida tras un altercado por una infracción de tránsito; el incidente, grabado en video, y la posterior aplicación de una nueva ley estatal generan controversia

Captura de video muestra a un oficial de Jacksonville mientras realizada el arresto de una mujer.

Captura de video muestra a un oficial de Jacksonville mientras realizada el arresto de una mujer.

CAPTURA DE VIDEO REDES SOCIALES
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Una mujer que recogía a su hija de nueve años de la escuela fue arrestada mediante el uso de la fuerza el 7 de octubre, en Jacksonville, Florida, después de que un oficial la confrontara por una infracción de tránsito.

El incidente, captado en video, provocó indignación nacional y puso en la mirilla de la crítica las tácticas de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, debido a que el altercado escaló rápidamente a una disputa de estacionamiento.

Lee además
Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?
 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Versiones encontradas

Erika McGriff, de 39 años, se enfrenta a tres cargos graves después de su arresto frente a la escuela chárter IDEA Bassett.

Según la Oficina del Sheriff de Jacksonville, McGriff había estacionado su vehículo ilegalmente y se resistió violentamente cuando el oficial Randy Holton intentó detenerla. El sheriff T.K. Waters defendió las acciones del oficial, tras afirmar que McGriff golpeó y mordió al agente.

Por su parte, McGriff y sus abogados, los defensores de los derechos civiles Ben Crump y Harry Daniels, sostienen que el uso de la fuerza fue excesivo e injustificado.

En un video del incidente, se observa al oficial Holton golpear a McGriff, tirarla al suelo, aplicarle una llave de estrangulamiento y jalarle del cabello, mientras ella grita repetidamente que no puede respirar.

"Todo lo que trataba de hacer era sacar a mi hija de la escuela sin que se mojara con la lluvia", declaró McGriff.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by ABC 7 Chicago (@abc7chicago)

Acusaciones de fuerza excesiva

El abogado Crump calificó el arresto como un “claro ejemplo” de uso excesivo de la fuerza y señaló que este tipo de tácticas deberían reservarse para criminales peligrosos, no para una madre que comete una infracción de tránsito.

Los asesores legales de McGriff argumentaron que este incidente se enmarca en un patrón más amplio de uso de fuerza desproporcionada por parte de la Oficina del Sheriff de Jacksonville contra ciudadanos por infracciones menores.

Como ejemplo, citaron el caso de William McNeil Jr., un estudiante universitario que fue golpeado por agentes de Jacksonville durante una parada de tráfico en febrero de 2025.

Aplicación de la "Ley HALO"

El caso ha adquirido mayor relevancia al ser la primera vez que se aplica en Jacksonville la "Ley HALO" de Florida, que entró en vigor en enero.

La legislación establece una zona de protección de 25 pies alrededor de los socorristas, incluyendo a la policía.

Dos mujeres, Anita Gibson y Jasmine Jefferson, que presenciaron el arresto de McGriff, fueron detenidas días después y acusadas bajo esta nueva legislación por, supuestamente, acercarse demasiado al oficial.

Los abogados Crump y Daniels cuestionaron la constitucionalidad de la Ley HALO, bajo el argumento de que puede ser utilizada para intimidar a los testigos y violar los derechos de la Primera Enmienda de los ciudadanos a observar y grabar las acciones policiales.

Entretanto, la madre enfrenta cargos que podrían llevarla a prisión, mientras que el debate sobre la actuación policial continúa intensificándose.

Temas
Te puede interesar

Publix se adapta a nueva ley de Florida y autoriza el porte visible de armas en sus tiendas

Amigos Night regresa a Miami con gala solidaria en apoyo a niños y familias necesitadas

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
SOBERANíA

EEUU niega entrada al país a seis extranjeros por "comentarios despectivos" sobre Charlie Kirk

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por Estefani Brito
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno