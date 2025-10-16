jueves 16  de  octubre 2025
Jennifer López reconoce que en el pasado fue una madre ausente

JLo reflexionó al respecto y señaló que tras la separación de Marc Anthony, en 2011, sintió que tenía que trabajar más porque la responsabilidad y el cuidado de sus hijos recaía en ella

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025.&nbsp;

AFP/Robyn Beck

MIAMI.- Jennifer López reconoció que la pandemia del COVID-19 y una confrontación de sus hijos, los mellizos Max y Emme, la hicieron darse cuenta de que sus múltiples compromisos laborales y la intención de trabajar en pro del bienestar de ellos la estaban consumiendo, al punto de no ser una madre presente.

Durante su participación en el podcast The Howard Stern Show, la cantante y actriz recordó cómo durante el confinamiento notó que no estaba pasando tanto tiempo con sus hijos.

Ben Affleck y Jennifer López asisten a la celebración de ELLEs Women in Hollywood en Nya Studios el 5 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California, meses antes de su divorcio. 
Jennifer López y Ben Affleck posan juntos por primera vez tras divorcio
Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
JLo asegura que "Kiss of the Spider Woman" la ayudó a superar el divorcio

“Me dijeron: ‘No eres una mamá normal. No estás aquí todos los días. No nos traes y recoges como las demás mamás’”, dijo a Howard Stern.

Las palabras de los jóvenes la sacudieron haciéndole ver que ellos la necesitaban más.

Mejor relación

JLo reflexionó al respecto y señaló que tras la separación de Marc Anthony, en 2011, sintió que tenía que dar más porque la responsabilidad y el cuidado de sus hijos recaía en ella.

“Estaban acostumbrados a que yo trabajara”, comentó y señaló que recibió ayuda de sus seres queridos y niñeras para criarlos.

Sin embargo, la confrontación la hizo entender que: “No se trataba solo de darles una vida maravillosa, sino de estar ahí para ellos en todo momento”.

López aseveró que gracias a ese episodio la relación con sus hijos mejoró.

