Memorias póstumas expone detalles sobre presuntos abusos del príncipe Andrés

El príncipe Andrés, duque de York, de Gran Bretaña, abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

LONDRES.- Virginia Giuffre , principal acusadora en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein , relató en sus memorias póstumas sus relaciones como adolescente con el príncipe Andrés , a quien acusó de creer que acostarse con ella "era su derecho de nacimiento".

El diario británico The Guardian publica el jueves extractos de las memorias póstumas de esta mujer que se suicidó en abril de 2025 en Australia a los 41 años.

Giuffre se erigió como voz principal de las víctimas del financiero estadounidense Epstein, que se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado.

En su libro Nobody's girl (La chica de nadie), que saldrán a la venta el 21 de octubre, asegura que Einstein la usó como "esclava sexual" a principios de la década de 2000.

Las memorias también cuentan su relación con el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, a quien había demandado en 2021.

El hijo de Isabel II siempre negó las acusaciones y evitó un juicio en Nueva York con el pago de varios millones de dólares.

Acusaciones

Según el relato de Giuffre, se lo presentaron en marzo de 2001, cuando ella se encontraba en Londres en casa de Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice de Epstein.

Maxwell despertó a Giuffre una mañana prometiendo a la chica, entonces menor de edad, que "igual que Cenicienta", iba a conocer "a un príncipe guapo".

Giuffre sostiene que Andrés adivinó su edad. "Mis hijas son solo un poco más jóvenes que tú", habría dicho el príncipe, según sus memorias.

La joven y el príncipe Andrés fueron ese día a un club nocturno en el centro de Londres.

Según las memorias de la chica, el príncipe era "un bailarín algo torpe, y recuerdo que sudaba profusamente".

Ambos regresaron después a la casa de Maxwell, donde tuvieron relaciones sexuales, según los extractos publicados por The Guardian.

"Era lo suficientemente amistoso, pero aún así con un aire de derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", escribe Giuffre.

A la mañana siguiente, Maxwell, según los extractos, la habría felicitado por su comportamiento con el duque de York: "Lo hiciste bien. El príncipe se divirtió".

La mujer afirma que el príncipe tuvo relaciones sexuales con ella en dos ocasiones más.

Maxwell fue condenada en Estados Unidos en 2022 a 20 años de prisión por reclutar a chicas menores de edad para Epstein.

El príncipe, que ahora tiene 65 años, cayó en desgracia debido a su cercanía con Epstein y no interviene en actos públicos desde 2019.

FUENTE: AFP