jueves 16  de  octubre 2025
REALEZA

Memorias póstumas expone detalles sobre presuntos abusos del príncipe Andrés

En las memorias póstumas de Virginia Giuffre, la mujer expuso que el príncipe Andrés actuó como si tener relaciones sexuales con ella fuese un derecho por su título

El príncipe Andrés, duque de York, de Gran Bretaña, abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

El príncipe Andrés, duque de York, de Gran Bretaña, abandona el Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III de Gran Bretaña y la reina consorte Camilla de Gran Bretaña.

AFP/Marco Bertorello

LONDRES.- Virginia Giuffre, principal acusadora en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, relató en sus memorias póstumas sus relaciones como adolescente con el príncipe Andrés, a quien acusó de creer que acostarse con ella "era su derecho de nacimiento".

El diario británico The Guardian publica el jueves extractos de las memorias póstumas de esta mujer que se suicidó en abril de 2025 en Australia a los 41 años.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 
POLÉMICA

Britney Spears se defiende de acusaciones hechas por Kevin Federline
Lalone, frente a su mural en Coral Gables, Miami-Dade, Florida.
ARTE

Lalone, de Málaga a Coral Gables, pinturas murales que unen a las dos ciudades

Giuffre se erigió como voz principal de las víctimas del financiero estadounidense Epstein, que se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado.

En su libro Nobody's girl (La chica de nadie), que saldrán a la venta el 21 de octubre, asegura que Einstein la usó como "esclava sexual" a principios de la década de 2000.

Las memorias también cuentan su relación con el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, a quien había demandado en 2021.

El hijo de Isabel II siempre negó las acusaciones y evitó un juicio en Nueva York con el pago de varios millones de dólares.

Acusaciones

Según el relato de Giuffre, se lo presentaron en marzo de 2001, cuando ella se encontraba en Londres en casa de Ghislaine Maxwell, amiga y cómplice de Epstein.

Maxwell despertó a Giuffre una mañana prometiendo a la chica, entonces menor de edad, que "igual que Cenicienta", iba a conocer "a un príncipe guapo".

Giuffre sostiene que Andrés adivinó su edad. "Mis hijas son solo un poco más jóvenes que tú", habría dicho el príncipe, según sus memorias.

La joven y el príncipe Andrés fueron ese día a un club nocturno en el centro de Londres.

Según las memorias de la chica, el príncipe era "un bailarín algo torpe, y recuerdo que sudaba profusamente".

Ambos regresaron después a la casa de Maxwell, donde tuvieron relaciones sexuales, según los extractos publicados por The Guardian.

"Era lo suficientemente amistoso, pero aún así con un aire de derecho, como si creyera que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento", escribe Giuffre.

A la mañana siguiente, Maxwell, según los extractos, la habría felicitado por su comportamiento con el duque de York: "Lo hiciste bien. El príncipe se divirtió".

La mujer afirma que el príncipe tuvo relaciones sexuales con ella en dos ocasiones más.

Maxwell fue condenada en Estados Unidos en 2022 a 20 años de prisión por reclutar a chicas menores de edad para Epstein.

El príncipe, que ahora tiene 65 años, cayó en desgracia debido a su cercanía con Epstein y no interviene en actos públicos desde 2019.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Fundación Ismael Cala anuncia la Legacy of Light Gala 2025

Filarmónica de Los Ángeles celebra la trayectoria de Gustavo Dudamel

Jennifer López reconoce que en el pasado fue una madre ausente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

Te puede interesar

Jay Collins,  teniente gobernador de Florida, durante la rueda de prensa. 
GRAN GOLPE AL NARCO

Florida intercepta cargamento de cocaína valorado en $17,3 millones en operación con la DEA

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
GUERRA EN UCRANIA

Trump habla por teléfono con Putin antes de recibir a Zelenski en la Casa Blanca

Un oficial de ICE lee un documento.
CIFRAS ALARMANTES

Fallece inmigrante jordano en Miami y se agudiza la crisis de muertes bajo custodia de ICE

Captura de video muestra a un oficial de Jacksonville mientras realizada el arresto de una mujer.
CONTROVERSIA

Arresto de madre en Jacksonville desata debate nacional sobre uso de la fuerza policial

Agentes de policía caminan por la calle El Paseo del Prado en La Habana. 
INFORME

Reportan 13 nuevos presos políticos en Cuba, dos de ellos menores de edad