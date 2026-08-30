Laura Dern seleccionada para homenajear a George Clooney en entrega de su León de Oro

La actriz estadounidense Laura Dern (en la imagen en fotografía de archivo durante la última edición del certamen) se encargará de pronunciar el discurso de homenaje a George Clooney durante la gala en la que se le entregará el León de Oro honorífico del Festival de Venecia, en su inauguración el próximo miércoles.

ROMA.- La actriz estadounidense Laura Dern se encargará de pronunciar el discurso de homenaje a George Clooney durante la gala en la que se le entregará el León de Oro honorífico del Festival de Venecia, en su inauguración el próximo miércoles.

La gala tendrá lugar en la Sala Grande del Palacio del Cine del Lido, la isla veneciana donde tiene lugar la Mostra, según han informado este domingo los organizadores del certamen.

En su edición 83, este prestigioso concurso cinematográfico concederá el León de Oro de Honor a George Clooney y posteriormente, el 7 de septiembre, a la actriz Ellen Burstyn.

Laura Dern

Laura Dern, oscarizada como mejor actriz de reparto por la cinta 'Marriage story', estrenada precisamente en Venecia en 2019, ha pasado en numerosas ocasiones por la Mostra desde que lo hiciera por primera vez con 'Haunted summer' (1988).

La última vez que acudió al Lido fue el pasado año, junto a Clooney como parte del reparto de la película 'Jay Kelly' de Noah Baumbach.

El festival veneciano arrancará el próximo miércoles con 21 películas en competición por su León de Oro y muchas otras en sus secciones secundarias y paralelas, para tocar a su fin en la tarde del 12 de septiembre con el anuncio del palmarés. EFE

FUENTE: EFE