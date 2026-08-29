"Las sirenas no existen", de Eddy Díaz Souza, remite a historias conocida

MIAMI.- Hay espectáculos que nacen con magia propia, ese es el caso de Las sirenas no existen, texto y puesta en escena de Eddy Díaz Souza que la compañía Artefactus presenta en su sala en el sur de Kendall.

Es de esos trabajos que perfectamente se pueden definir “para toda la familia”, pues tiene la forma de una propuesta con el espíritu infantil que emana del autor (muy cercano a la organización Cuatrogatos, enfocada en los niños y jóvenes, de la que forma parte). Por otro lado, el espectáculo se disfruta más en la medida que se tenga más cultura general, y se dirige a los mayores a través de una serie de señales que el “adulto” identifica en el subtexto narrativo.

Las sirenas no existen comienza alto, con una escenografía sencilla y emotiva creada por Carlos Artime y que arropa el ambiente, donde se ven remos, una lámpara con una vela colgando del techo, un libro antiguo y una red en el centro del escenario. Luego, cuando aparecen los personajes, el vestuario diseñado por el propio director Díaz Souza, transporta a un asombroso mundo mágico. La fábula crece con la aparición de un gato gigante, un catalejo, canciones, sirenas y se completa cuando llega una enorme cigüeña.

La obra no tiene una anécdota propiamente dicha, sino una atmósfera encantadora, que remite a historias conocidas. Por ello el personaje central es Odiseo, un marinero al que una gran ola lo hace caer al agua y se encuentra a la deriva. Rema adentrándose en ríos, mares e islas. Una travesía donde le ocurren cosas sorprendentes.

El actor Luis Bárcenas como Odiseo hace un excelente trabajo, tiene gracia, voz y carisma, algo que es esencial en todo momento, pero requiere de un extra cuando se trabaja buscando un acercamiento a los niños y jóvenes.

En su andar por mares y ríos turbulentos enfrenta a las sirenas que lo invitan al fondo de las aguas, viaje que el director resuelve de una manera muy sencilla, con un panel enrollado que al desplegarlo crea el fondo marino pintado a mano.

En su recorrido se enfrenta a caimanes, a un gigante de tres cabezas, interactúa con la cigüeña, enfrenta una serpiente. Llega a la Isla de los Mangos, donde es adoptado por sus habitantes. Odiseo dice: “quien come mangos nunca muere”.

La Odisea de Odiseo es interminable, lucha con Polifemo, con el Minotauro y desde luego con el gato. Los niños presentes en el público se mostraban entusiasmados y yo, desde luego, también regresé a mi infancia.

Eddy Díaz Souza como autor y director es muy sagaz en este tipo de espectáculo, mezcla historias, le imprime el entorno del Caribe y sus islas, en especial, la suya, Cuba, y lo enriquece con escenas de acción y poesía. Como apunta a modo de resumen en el programa de mano: “De isla en isla, Odiseo descubrirá que viajar es mucho más que recorrer distancias. Es aprender a mirar el mundo con otros ojos, encontrarse con quienes parecen diferentes, descubrir una familia en tierras desconocidas y comprender que el verdadero reconocimiento nace de la travesía misma”.

Y este resumen, presente y evidente en Las sirenas no existen, remite al adulto presente en la sala a sus orígenes, a su migración, a su vida en un lugar distante donde es acogido y arropado, pero lejos del que le pertenece por derecho propio.

El equipo de actores es excelente, Hanny Cunil como Ariadna; Betsy Rodríguez con tres personajes, cigüeñuela, sirena y viajera; Lina Echeverri como Alicia y también de sirena. El actor Rei Prado, interpreta a Alicio, al minotauro y el pescador. Sin la precisión de uno, el otro no resaltaría, por ello la unidad y el nivel interpretativo en esta propuesta ha sido precisa. Tal es la fusión, que el maquillaje de Vivian Morales, contribuye de manera significativa al perfeccionamiento de la pieza.

Una gran oportunidad para llevar a los niños al teatro y en conjunto disfrutar de una obra que es, sin duda alguna, para toda la familia.

Las sirenas no existen se presenta los días 28 y 29 de agosto, a las 8:30 pm. Domingo 30, a las 5 pm., en la sala Artefactus, 12302 SW 133 CT., en Miami. Reservaciones en el (786) 704-5715.