sábado 29  de  agosto 2026
MÚSICA

Villano Antillano lanza cuarto álbum "Ante el Umbral del Peligro No Siento Temor"

En el disco producido por Groove 2070 (Edmond Porcuna Antolín), la artista plasma una narrativa sobre distintas etapas emocionales de su vida

Villano Antillano asiste a la celebración del décimo aniversario de FLUX & AHF, la única organización global liderada por personas trans en el planeta, el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.

Villano Antillano asiste a la celebración del décimo aniversario de FLUX & AHF, la única organización global liderada por personas trans en el planeta, el 31 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.

Jesse Grant / Getty Images via AFP

SAN JUAN.- La rapera y compositora puertorriqueña Villano Antillano lanzó este viernes su cuarto álbum de estudio, Ante el Umbral del Peligro No Siento Temor, compuesto de 12 temas en español e inglés, donde presenta las contradicciones de su propia experiencia en una declaración de existencia y libertad.

El disco producido por Groove 2070 (Edmond Porcuna Antolín), la artista plasma una narrativa sobre distintas etapas emocionales de su vida, uno de los temas principales es Crack.

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Oriunda de Bayamón, Villana Santiago Pacheco, nombre de pila de la cantante, es la primera artista trans y no binaria que entró en el Top 50 Global de Spotify, y en este álbum reflexiona sobre lo que significa ser vista siendo una persona que se sale del molde y cómo la mirada ajena la ve con deseo, fascinación, cuestionamiento y violencia.

Este concepto lo transmite en Me Ven donde trata la tensión entre ser observada y reconocida.

Canciones principales

En la canción Bichifokel refleja la negación, en Ráspate representa la ira y en 'Pichersita' desde la aceptación, explica el álbum como un proceso de confrontación y transformación.

Asimismo, otro tema clave de este proyecto es su identidad puertorriqueña que recalca en el tema de 'OTA' y con referencias a los municipios de Levittown, Naranjito y Carolina, y las Antillas.

Por otro lado, en entre2AGUAS, deseo y apego conviven con la dificultad de confiar, dejar ir y aceptar que algunas relaciones pueden existir entre el placer y el dolor.

El lanzamiento de su cuarto proyecto discográfico llega acompañado de su videoclip oficial, dirigido por Vladimir Alvira, una pieza visual que lleva esa tensión a un terreno más crudo al retratar una situación de violencia doméstica.

Villano es una de las pioneras del movimiento "queer" dentro del género urbano en Puerto Rico y la capacidad de la artista para adaptarse a bases de rap, trap y a creaciones con toques de reguetón o electrónica hicieron que Bizarrap se interesara en grabar con ella, algo que cristalizó en una sesión publicada en junio de 2022.

FUENTE: EFE

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