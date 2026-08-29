sábado 29  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

Rupert Grint vuelve al papel de Ron Weasley a 15 años del final de "Harry Potter"

El intérprete se sumará al elenco de la producción teatral Harry Potter y el legado maldito (Harry Potter and the Cursed Child) en el Lyric Theatre de Nueva York

El actor británico Rupert Grint posa durante una sesión fotográfica para la película Yon Lapsi, presentada en competición en la 76ª Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, en Berlín, el 14 de febrero de 2026.

El actor británico Rupert Grint posa durante una sesión fotográfica para la película "Yon Lapsi", presentada en competición en la 76ª Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, en Berlín, el 14 de febrero de 2026.

RALF HIRSCHBERGER / AFP
Por Sofía Calvo

MIAMI.- El actor británico Rupert Grint volverá a dar vida a Ron Weasley, el papel que lo catapultó a la fama internacional durante la saga cinematográfica de Harry Potter.

En esta ocasión, el intérprete se sumará al elenco de la producción teatral Harry Potter y el legado maldito (Harry Potter and the Cursed Child) en el Lyric Theatre de Nueva York para una temporada limitada de 17 semanas, cuyas funciones iniciarán el 2 de febrero de 2027 y concluirán el 30 de mayo del mismo año.

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La incorporación marca el regreso formal de Grint al universo mágico más de 15 años después de finalizar el rodaje de las películas originales, encarnando ahora a una versión adulta y con familia del recordado mago de la casa Gryffindor.

Regreso histórico

Tras dar vida al mejor amigo del protagonista a lo largo de las ocho entregas cinematográficas —desde Harry Potter y la piedra filosofal en 2001 hasta Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2 en 2011—, esta será la primera vez que el actor retome el papel en una producción profesional desde el cierre de la franquicia en el cine.

“Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tenía 11 años”, expresó Rupert Grint sobre la significación personal y profesional que representa este regreso a las tablas neoyorquinas.

La temporada especial permitirá a los seguidores de la franquicia ver por primera vez a uno de los integrantes del trío estelar del cine asumir la continuidad del canon teatral en Broadway, explorando la madurez del personaje décadas después de su paso por Hogwarts.

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