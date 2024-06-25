Lista de nominados a Premios Juventud 2024

MIAMI.- Univision dio a conocer hoy -25 de junio- los nominados a Premios Juventud 2024, que se llevarán a cabo el 25 de julio en vivo desde Puerto Rico, bajo la conducción de Lele Pons, Clarissa Molina y Wisin.
Carín León, Maluma y Peso Pluma encabezan las nominaciones de la edición 21 de Premios Juventud, que se llevarán a cabo el 25 de julio en Puerto Rico
MIAMI.- Univision dio a conocer hoy -25 de junio- los nominados a Premios Juventud 2024, que se llevarán a cabo el 25 de julio en vivo desde Puerto Rico, bajo la conducción de Lele Pons, Clarissa Molina y Wisin.
Carín León, Maluma y Peso Pluma encabezan las nominaciones de la edición 21, que este año celebra el espíritu audaz de los jóvenes con el lema Atrévete a más.
Artista Premios Juventud Masculino
1. BAD BUNNY
2. CARÍN LEÓN
3. MALUMA
4. PESO PLUMA
5. SEBASTIÁN YATRA
Artista Premios Juventud Femenina
1. ANITTA
2. BECKY G
3. KAROL G
4. MARIA BECERRA
5. SHAKIRA
Grupo o Dúo Favorito del Año
1. FUERZA REGIDA
2. HA*ASH
3. LOS ÁNGELES AZULES
4. MAU Y RICKY
5. REIK
La Nueva Generación Femenina
1. ELA TAUBERT
2. J NOA
3. JOAQUINA
4. RAINAO
5. ZHAMIRA ZAMBRANO
La Nueva Generación Masculina
1. CHRISTIAN ALICEA
2. DEI V
3. IZAAK
4. JERE KLEIN
5. LOS ESQUIVEL
6. LUAR LA L
7. LUCK RA
7. MILO J
8. OMAR COURTZ
10. VENESTI
La Nueva Generación Regional Mexicano
1. CHINO PACAS
2. DELILAH
3. GABITO BALLESTEROS
4. JASIEL NUÑEZ
5. MICHELLE MACIEL
6. NATHAN GALANTE
7. OSCAR MAYDON
8. XAVI
Los Mejores Beatmakers
1. BIG ONE
2. BIZARRAP
3. CHRIS JEDI
4. EDGAR BARRERA
5. GABY MUSIC
6. MAG
7. OVY ON THE DRUMS
8. SKY ROMPIENDO
9. TAINY
10. ZECC
La Mezcla Perfecta
1. ALV - ARCÁNGEL & GRUPO FRONTERA
2. BELLAKEO - PESO PLUMA & ANITTA
3. COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
4. DE LUNES A LUNES - MANUEL TURIZO & GRUPO FRONTERA
5. EL JEFE - SHAKIRA & FUERZA REGIDA
6. EN ESTA BOCA - KANY GARCÍA & YOUNG MIKO
7. LAS MUJERES - CARLOS VIVES & JUANES
8. NI ME DEBES NI TE DEBO - CARÍN LEÓN & CAMILO
9. POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
10. SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARÍN LEÓN
Colaboración OMG
1. CELULAR - NICKY JAM, MALUMA & THE CHAINSMOKERS
2. CONTIGO - KAROL G & TIËSTO
3. DIENTES - J BALVIN, USHER & DJ KHALED
4. ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO
5. FREAK 54 (FREAK OUT) - PITBULL & NILE RODGERS
6. K-POP - TRAVIS SCOTT, BAD BUNNY & THE WEEKND
7. MUÑEKITA - KALI UCHIS, EL ALFA & JT
8. NIÑA BONITA - FEID & SEAN PAUL
9. PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B
10. VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA
Girl Power
1. EN ESTA BOCA - KANY GARCÍA & YOUNG MIKO
2. LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI
3. LABIOS MORDIDOS - KALI UCHIS & KAROL G
4. NADA DE TI - ANA BÁRBARA & MAJO AGUILAR
5. PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B
Mi "Dance Track" Favorito
1. CELULAR - NICKY JAM, MALUMA & THE CHAINSMOKERS
2. CONTIGO - KAROL G & TIËSTO
3. DIENTES - J BALVIN, USHER & DJ KHALED
4. ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO
5. LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI
6. LAS BABYS - AITANA
7. RAUW ALEJANDRO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 56 - BIZARRAP & RAUW ALEJANDRO
8. VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA
Mejor Urban Track
1. FUNK RAVE - ANITTA
2. LALA - MYKE TOWERS
3. MONACO - BAD BUNNY
4. NIÑA BONITA - FEID & SEAN PAUL
5. QLONA - KAROL G & PESO PLUMA
6. UN CIGARRILLO - CHENCHO CORLEONE
Mejor Mezcla Urbana
1. BUBALU - FEID & REMA
2. BORRACHO Y LOCO - YANDEL & MYKE TOWERS
3. QUEMA - RYAN CASTRO, PESO PLUMA & SOG
4. PODEMOS REPETIRLO - DON OMAR & CHENCHO CORLEONE
5. TUCU - OZUNA & AMARION
Mejor Álbum Urbano
1. ATT. - YOUNG MIKO
2. COSMO - OZUNA
3. FOREVER KING - DON OMAR
4. LVEU: VIVE LA TUYA…NO LA MIA - MYKE TOWERS
5. MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) - KAROL G
6. MOR, NO LE TEMAS A LA OSCURIDAD - FEID
7. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY
8. SOL MARÍA - ELADIO CARRIÓN
Mejor Canción Pop/Urbano
1. BONITA - DADDY YANKEE
2. COCO LOCO - MALUMA
3. CORAZÓN VACÍO - MARIA BECERRA
4. NO TE ENAMORES DE ÉL - DANNY OCEAN
5. PASA_JE_RO - FARRUKO
6. UNA NOCHE SIN PENSAR - SEBASTIÁN YATRA
Mejor Colaboración Pop/Urbano
1. ARRANCA - BECKY G FT. OMEGA
2. BABY HELLO - RAUW ALEJANDRO & BIZARRAP
3. COPA VACÍA - SHAKIRA & MANUEL TURIZO
4. ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO
5. MANOS FRÍAS - MAU Y RICKY, REIK & BEÉLE
6. VAGABUNDO - SEBASTIÁN YATRA, MANUEL TURIZO & BEÉLE
Mejor Álbum Pop/Urbano
1. .MP3 - EMILIA
2. BAILEMOS OTRA VEZ - CHAYANNE
3. DON JUAN - MALUMA
4. LAS MUJERES YA NO LLORAN - SHAKIRA
5. SINCERÁNDOME - CARLOS RIVERA
Tropical Hit
1. BAILANDO BACHATA - CHAYANNE
2. BANDIDO - LUIS FIGUEROA
3. MAMBO 23 - JUAN LUIS GUERRA 4.40
4. ME ENRD - PRINCE ROYCE
5. PUNTA CANA - MARC ANTHONY
Tropical Mix
1. EL YATE (VERSIÓN SALSA) - LENNY TAVÁREZ & SERGIO GEORGE
2. LAS MUJERES - CARLOS VIVES & JUANES
3. NO ES NORMAL - VENESTI, NACHO & MAFFIO
4. PLIS - CAMILO & EVALUNA MONTANER
5. SI TÚ ME QUIERES - FONSECA & JUAN LUIS GUERRA 4.40
Mejor Álbum Tropical
1. CLÁSICOS DE LA PROVINCIA 30 AÑOS (REMASTERED & EXPANDED) - CARLOS VIVES
2. LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE
3. RADIO GÜIRA - JUAN LUIS GUERRA 4.40
4. VOY A TI - LUIS FIGUEROA
5. YO - CHRISTIAN ALICEA
Mejor Canción Regional Mexicana
1. COMO QUIERAS QUIERO - EDEN MUÑOZ
2. DIOS BENDIGA NUESTRO AMOR - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA
3. INDISPENSABLE - CARÍN LEÓN
4. LA DIABLA - XAVI
5. NO ES QUE ME QUIERA IR - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
6. NO SE VALE - EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY
7. OBSESIÓN - INTOCABLE
8. TE QUIERO VER - LA MAQUINARIA NORTEÑA
9. UN CUMBIÓN DOLIDO - CHRISTIAN NODAL
10. VENGO DE VERLA - CALIBRE 50
Mejor Colaboración Regional Mexicana
1. ALCH SI - CARÍN LEÓN & GRUPO FRONTERA
2. CCC - MICHELLE MACIEL & EDEN MUÑOZ
3. CUMBIA TRISTE - LOS ÁNGELES AZULES & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
4. LADY GAGA - PESO PLUMA, GABITO BALLESTEROS & JUNIOR H
5. SANTO PATRÓN - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & FUERZA REGIDA
Mejor Fusión Regional Mexicana
1. DE LUNES A LUNES - MANUEL TURIZO & GRUPO FRONTERA
2. EL AMOR DE MI VIDA - LOS ÁNGELES AZULES & MARIA BECERRA
3. PESO PLUMA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 55 - PESO PLUMA & BIZARRAP
4. POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
5. SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARÍN LEÓN
Mejor Álbum Regional Mexicano
1. COLMILLO DE LECHE - CARÍN LEÓN
2. COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS - EDEN MUÑOZ
3. EL COMIENZO - GRUPO FRONTERA
4. ESQUINAS - BECKY G
5. EXÓTICO (DELUXE) - LA MAQUINARIA NORTEÑA
6. FORAJIDO EP2 - CHRISTIAN NODAL
7. GÉNESIS - PESO PLUMA
8. MODUS OPERANDI - INTOCABLE
9. PA LAS BABY'S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA
10. TIEMPO AL TIEMPO - CALIBRE 50
Creator Del Año
1. BASI CERDAN
2. DANI VALLE
3. TAMMY PARRA
4. WENDY GUEVARA
5. YERI MUA
Creator Que Me Inspira
1. CARLOS EDUARDO ESPINA
2. DANIEL HABIF
3. NILDA CHIARAVIGLIO
4. SOFIA BELLA
5. VANESA AMARO
Creator con Causa
1. ALEXIS OMMAN
2. JAKE CEJA
3. JUAN GONZALEZ
4. JUIXXE
5. MANUEL NUÑEZ
Mejor LOL
1. ANDRES JOHNSON
2. JEZZINI
3. KARLA DE LA TORRE
4. LA JOSE
5. MR. CHUY
Mi Actor Favorito
1. DANIEL ELBITTAR – EL AMOR NO TIENE RECETA
2. EMMANUEL PALOMARES – PERDONA NUESTROS PECADOS
3. GABRIEL SOTO – VENCER LA CULPA
4. MARCUS ORNELLAS - ETERNAMENTE AMÁNDONOS
5. MATÍAS NOVOA – CABO
Mi Actriz Preferida
1. BÁRBARA DE REGIL – CABO
2. CAROLINA MIRANDA - TIERRA DE ESPERANZA
3. CLAUDIA MARTÍN – EL AMOR NO TIENE RECETA
4. COCO MÁXIMA – EL AMOR NO TIENE RECETA
5. LIVIA BRITO – MINAS DE PASIÓN
Me Enamoran
1. ANGELIQUE BOYER Y DANIEL ELBITTAR – EL AMOR INVENCIBLE
2. CAROLINA MIRANDA Y ANDRÉS PALACIOS – TIERRA DE ESPERANZA
3. CLAUDIA MARTÍN Y DANIEL ELBITTAR – EL AMOR NO TIENE RECETA
4. LIVIA BRITO Y OSVALDO DE LEÓN – MINAS DE PASIÓN
5. MARCUS ORNELLAS Y ALEJANDRA ROBLES GIL – ETERNAMENTE AMÁNDONOS