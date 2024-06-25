martes 25  de  junio 2024
MÚSICA

Lista de nominados a Premios Juventud 2024

Carín León, Maluma y Peso Pluma encabezan las nominaciones de la edición 21 de Premios Juventud, que se llevarán a cabo el 25 de julio en Puerto Rico

Univision da a conocer el 25 de junio los nominados a Premios Juventud 2024.

Univision da a conocer el 25 de junio los nominados a Premios Juventud 2024.

Cortesía/Univision
Por ROXIMAR TOVAR

MIAMI.- Univision dio a conocer hoy -25 de junio- los nominados a Premios Juventud 2024, que se llevarán a cabo el 25 de julio en vivo desde Puerto Rico, bajo la conducción de Lele Pons, Clarissa Molina y Wisin.

Carín León, Maluma y Peso Pluma encabezan las nominaciones de la edición 21, que este año celebra el espíritu audaz de los jóvenes con el lema Atrévete a más.

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Lista de ganadores de Premios Juventud 2023

Lista completa de nominados a Premio Juventud:

Artista Premios Juventud Masculino

1. BAD BUNNY

2. CARÍN LEÓN

3. MALUMA

4. PESO PLUMA

5. SEBASTIÁN YATRA

Artista Premios Juventud Femenina

1. ANITTA

2. BECKY G

3. KAROL G

4. MARIA BECERRA

5. SHAKIRA

Grupo o Dúo Favorito del Año

1. FUERZA REGIDA

2. HA*ASH

3. LOS ÁNGELES AZULES

4. MAU Y RICKY

5. REIK

La Nueva Generación Femenina

1. ELA TAUBERT

2. J NOA

3. JOAQUINA

4. RAINAO

5. ZHAMIRA ZAMBRANO

La Nueva Generación Masculina

1. CHRISTIAN ALICEA

2. DEI V

3. IZAAK

4. JERE KLEIN

5. LOS ESQUIVEL

6. LUAR LA L

7. LUCK RA

7. MILO J

8. OMAR COURTZ

10. VENESTI

La Nueva Generación Regional Mexicano

1. CHINO PACAS

2. DELILAH

3. GABITO BALLESTEROS

4. JASIEL NUÑEZ

5. MICHELLE MACIEL

6. NATHAN GALANTE

7. OSCAR MAYDON

8. XAVI

Los Mejores Beatmakers

1. BIG ONE

2. BIZARRAP

3. CHRIS JEDI

4. EDGAR BARRERA

5. GABY MUSIC

6. MAG

7. OVY ON THE DRUMS

8. SKY ROMPIENDO

9. TAINY

10. ZECC

La Mezcla Perfecta

1. ALV - ARCÁNGEL & GRUPO FRONTERA

2. BELLAKEO - PESO PLUMA & ANITTA

3. COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS

4. DE LUNES A LUNES - MANUEL TURIZO & GRUPO FRONTERA

5. EL JEFE - SHAKIRA & FUERZA REGIDA

6. EN ESTA BOCA - KANY GARCÍA & YOUNG MIKO

7. LAS MUJERES - CARLOS VIVES & JUANES

8. NI ME DEBES NI TE DEBO - CARÍN LEÓN & CAMILO

9. POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

10. SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARÍN LEÓN

Colaboración OMG

1. CELULAR - NICKY JAM, MALUMA & THE CHAINSMOKERS

2. CONTIGO - KAROL G & TIËSTO

3. DIENTES - J BALVIN, USHER & DJ KHALED

4. ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO

5. FREAK 54 (FREAK OUT) - PITBULL & NILE RODGERS

6. K-POP - TRAVIS SCOTT, BAD BUNNY & THE WEEKND

7. MUÑEKITA - KALI UCHIS, EL ALFA & JT

8. NIÑA BONITA - FEID & SEAN PAUL

9. PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B

10. VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA

Girl Power

1. EN ESTA BOCA - KANY GARCÍA & YOUNG MIKO

2. LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI

3. LABIOS MORDIDOS - KALI UCHIS & KAROL G

4. NADA DE TI - ANA BÁRBARA & MAJO AGUILAR

5. PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B

Mi "Dance Track" Favorito

1. CELULAR - NICKY JAM, MALUMA & THE CHAINSMOKERS

2. CONTIGO - KAROL G & TIËSTO

3. DIENTES - J BALVIN, USHER & DJ KHALED

4. ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO

5. LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI

6. LAS BABYS - AITANA

7. RAUW ALEJANDRO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 56 - BIZARRAP & RAUW ALEJANDRO

8. VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA

Mejor Urban Track

1. FUNK RAVE - ANITTA

2. LALA - MYKE TOWERS

3. MONACO - BAD BUNNY

4. NIÑA BONITA - FEID & SEAN PAUL

5. QLONA - KAROL G & PESO PLUMA

6. UN CIGARRILLO - CHENCHO CORLEONE

Mejor Mezcla Urbana

1. BUBALU - FEID & REMA

2. BORRACHO Y LOCO - YANDEL & MYKE TOWERS

3. QUEMA - RYAN CASTRO, PESO PLUMA & SOG

4. PODEMOS REPETIRLO - DON OMAR & CHENCHO CORLEONE

5. TUCU - OZUNA & AMARION

Mejor Álbum Urbano

1. ATT. - YOUNG MIKO

2. COSMO - OZUNA

3. FOREVER KING - DON OMAR

4. LVEU: VIVE LA TUYA…NO LA MIA - MYKE TOWERS

5. MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) - KAROL G

6. MOR, NO LE TEMAS A LA OSCURIDAD - FEID

7. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY

8. SOL MARÍA - ELADIO CARRIÓN

Mejor Canción Pop/Urbano

1. BONITA - DADDY YANKEE

2. COCO LOCO - MALUMA

3. CORAZÓN VACÍO - MARIA BECERRA

4. NO TE ENAMORES DE ÉL - DANNY OCEAN

5. PASA_JE_RO - FARRUKO

6. UNA NOCHE SIN PENSAR - SEBASTIÁN YATRA

Mejor Colaboración Pop/Urbano

1. ARRANCA - BECKY G FT. OMEGA

2. BABY HELLO - RAUW ALEJANDRO & BIZARRAP

3. COPA VACÍA - SHAKIRA & MANUEL TURIZO

4. ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO

5. MANOS FRÍAS - MAU Y RICKY, REIK & BEÉLE

6. VAGABUNDO - SEBASTIÁN YATRA, MANUEL TURIZO & BEÉLE

Mejor Álbum Pop/Urbano

1. .MP3 - EMILIA

2. BAILEMOS OTRA VEZ - CHAYANNE

3. DON JUAN - MALUMA

4. LAS MUJERES YA NO LLORAN - SHAKIRA

5. SINCERÁNDOME - CARLOS RIVERA

Tropical Hit

1. BAILANDO BACHATA - CHAYANNE

2. BANDIDO - LUIS FIGUEROA

3. MAMBO 23 - JUAN LUIS GUERRA 4.40

4. ME ENRD - PRINCE ROYCE

5. PUNTA CANA - MARC ANTHONY

Tropical Mix

1. EL YATE (VERSIÓN SALSA) - LENNY TAVÁREZ & SERGIO GEORGE

2. LAS MUJERES - CARLOS VIVES & JUANES

3. NO ES NORMAL - VENESTI, NACHO & MAFFIO

4. PLIS - CAMILO & EVALUNA MONTANER

5. SI TÚ ME QUIERES - FONSECA & JUAN LUIS GUERRA 4.40

Mejor Álbum Tropical

1. CLÁSICOS DE LA PROVINCIA 30 AÑOS (REMASTERED & EXPANDED) - CARLOS VIVES

2. LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE

3. RADIO GÜIRA - JUAN LUIS GUERRA 4.40

4. VOY A TI - LUIS FIGUEROA

5. YO - CHRISTIAN ALICEA

Mejor Canción Regional Mexicana

1. COMO QUIERAS QUIERO - EDEN MUÑOZ

2. DIOS BENDIGA NUESTRO AMOR - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA

3. INDISPENSABLE - CARÍN LEÓN

4. LA DIABLA - XAVI

5. NO ES QUE ME QUIERA IR - ALEJANDRO FERNÁNDEZ

6. NO SE VALE - EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY

7. OBSESIÓN - INTOCABLE

8. TE QUIERO VER - LA MAQUINARIA NORTEÑA

9. UN CUMBIÓN DOLIDO - CHRISTIAN NODAL

10. VENGO DE VERLA - CALIBRE 50

Mejor Colaboración Regional Mexicana

1. ALCH SI - CARÍN LEÓN & GRUPO FRONTERA

2. CCC - MICHELLE MACIEL & EDEN MUÑOZ

3. CUMBIA TRISTE - LOS ÁNGELES AZULES & ALEJANDRO FERNÁNDEZ

4. LADY GAGA - PESO PLUMA, GABITO BALLESTEROS & JUNIOR H

5. SANTO PATRÓN - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & FUERZA REGIDA

Mejor Fusión Regional Mexicana

1. DE LUNES A LUNES - MANUEL TURIZO & GRUPO FRONTERA

2. EL AMOR DE MI VIDA - LOS ÁNGELES AZULES & MARIA BECERRA

3. PESO PLUMA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 55 - PESO PLUMA & BIZARRAP

4. POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

5. SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARÍN LEÓN

Mejor Álbum Regional Mexicano

1. COLMILLO DE LECHE - CARÍN LEÓN

2. COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS - EDEN MUÑOZ

3. EL COMIENZO - GRUPO FRONTERA

4. ESQUINAS - BECKY G

5. EXÓTICO (DELUXE) - LA MAQUINARIA NORTEÑA

6. FORAJIDO EP2 - CHRISTIAN NODAL

7. GÉNESIS - PESO PLUMA

8. MODUS OPERANDI - INTOCABLE

9. PA LAS BABY'S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA

10. TIEMPO AL TIEMPO - CALIBRE 50

Creator Del Año

1. BASI CERDAN

2. DANI VALLE

3. TAMMY PARRA

4. WENDY GUEVARA

5. YERI MUA

Creator Que Me Inspira

1. CARLOS EDUARDO ESPINA

2. DANIEL HABIF

3. NILDA CHIARAVIGLIO

4. SOFIA BELLA

5. VANESA AMARO

Creator con Causa

1. ALEXIS OMMAN

2. JAKE CEJA

3. JUAN GONZALEZ

4. JUIXXE

5. MANUEL NUÑEZ

Mejor LOL

1. ANDRES JOHNSON

2. JEZZINI

3. KARLA DE LA TORRE

4. LA JOSE

5. MR. CHUY

Mi Actor Favorito

1. DANIEL ELBITTAR – EL AMOR NO TIENE RECETA

2. EMMANUEL PALOMARES – PERDONA NUESTROS PECADOS

3. GABRIEL SOTO – VENCER LA CULPA

4. MARCUS ORNELLAS - ETERNAMENTE AMÁNDONOS

5. MATÍAS NOVOA – CABO

Mi Actriz Preferida

1. BÁRBARA DE REGIL – CABO

2. CAROLINA MIRANDA - TIERRA DE ESPERANZA

3. CLAUDIA MARTÍN – EL AMOR NO TIENE RECETA

4. COCO MÁXIMA – EL AMOR NO TIENE RECETA

5. LIVIA BRITO – MINAS DE PASIÓN

Me Enamoran

1. ANGELIQUE BOYER Y DANIEL ELBITTAR – EL AMOR INVENCIBLE

2. CAROLINA MIRANDA Y ANDRÉS PALACIOS – TIERRA DE ESPERANZA

3. CLAUDIA MARTÍN Y DANIEL ELBITTAR – EL AMOR NO TIENE RECETA

4. LIVIA BRITO Y OSVALDO DE LEÓN – MINAS DE PASIÓN

5. MARCUS ORNELLAS Y ALEJANDRA ROBLES GIL – ETERNAMENTE AMÁNDONOS

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