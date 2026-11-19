La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firma la promulgación de la reforma a la Ley del Servicio Eléctrico.

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , promulgó este jueves una reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional que autoriza la participación de capital privado, tanto nacional como extranjero, en el sistema eléctrico del país , hasta ahora dominado por el Estado.

La normativa, aprobada previamente por el Parlamento venezolano, contempla incentivos fiscales para atraer inversiones y establece la creación de un nuevo organismo encargado de supervisar las operaciones del sector.

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Durante la Expo Venezuela Energética Capítulo Oriente 2026, Rodríguez aseguró que la reforma permitirá incorporar empresas privadas a los procesos de generación eléctrica, con el propósito de fortalecer el suministro ante el incremento de la demanda.

La funcionaria atribuyó ese aumento al crecimiento de la actividad económica y a las altas temperaturas relacionadas con el fenómeno climático de El Niño.

Participación privada en el sistema eléctrico

La nueva legislación establece la creación de la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico, organismo adscrito al Ministerio de Energía Eléctrica que tendrá funciones de regulación, supervisión e inspección sobre las empresas públicas y privadas que operen en el sector.

El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, calificó la reforma de "innovadora" y explicó que permitirá la inversión privada en distintas etapas del servicio, incluidas la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.

La normativa también incorpora disposiciones para fomentar la autogeneración eléctrica en la industria de los hidrocarburos, con el objetivo de reducir la presión sobre la red nacional.

Producción petrolera y crecimiento económico

Durante su intervención, Rodríguez defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo económico diversificado y "no rentista petrolero", pese a la histórica dependencia de Venezuela de los ingresos procedentes de la explotación de crudo.

La mandataria afirmó que la producción petrolera venezolana alcanza actualmente 1.269.000 barriles diarios, de los cuales 730.000 corresponden a la Faja Petrolífera del Orinoco.

Asimismo, aseguró que la economía del país registró un crecimiento de 7,42% al cierre del tercer trimestre de 2026.

Las cifras fueron ofrecidas por Rodríguez durante el evento y no fueron contrastadas de manera independiente.

La reforma representa un cambio en el marco legal del sector eléctrico venezolano, al ampliar las posibilidades de participación de empresas privadas en una industria cuya infraestructura y capacidad de suministro han enfrentado importantes dificultades durante los últimos años.

FUENTE: Europa Press