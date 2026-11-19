Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.

MIAMI.- Rumbo a la gala de coronación de Miss Universo 2026, analistas internacionales, portales especializados y referentes de la industria de la belleza han consolidado sus listados de aspirantes con mayores posibilidades de alzarse con el título.

Con el inicio de las actividades oficiales y la evaluación de las competencias preliminares, un grupo selecto de participantes ha logrado destacar por su pasarela, oratoria, preparación académica y proyección escénica.

A continuación, se presentan las cinco candidatas que lideran las predicciones de los expertos para la noche final:

Clara Vegas Goetz – Miss Venezuela

Hija de Andreína Goetz (Miss Venezuela 1990), Clara Vegas ha acaparado la atención mediática por su elegancia, soltura sobre el escenario y marcada disciplina. Los analistas destacan su carisma natural y su sólida preparación, elementos que la sitúan como una de las rivales a vencer en la contienda.

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Jennifer Barreto – Miss Puerto Rico

Como representante del país anfitrión, Jennifer Barreto cuenta con un amplio respaldo del público local y una destacada presencia en las actividades oficiales. Su desenvolvimiento ante las cámaras y su dominio escénico la mantienen de forma consistente entre las posiciones más altas de los listados internacionales.

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Bea Millan-Windorski – Miss Filipinas

Representante de una de las potencias históricas del certamen, Bea Millan-Windorski destaca por su bagaje cultural, fluidez en la oratoria y elegancia en la pasarela. Su experiencia en certámenes y su perfil integral la consolidan como la principal carta del continente asiático.

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Garance Authié – Miss Francia

La modelo gala Garance Authié ha impactado por su sofisticación, estampa editorial y formación académica, al contar con estudios de maestría en administración. Los especialistas señalan su estilo clásico y desenvoltura internacional como fortalezas clave dentro del grupo de candidatas europeas.

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Georgia Waddington – Miss Nueva Zelanda

Emprendedora y activista social, Georgia Waddington se ha convertido en una de las revelaciones de la edición. Su propuesta enfocada en el liderazgo social, sumada a su naturalidad y frescura ante los medios, le ha valido el reconocimiento de los jurados y expertos del circuito.