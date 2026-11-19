MIAMI.- Rumbo a la gala de coronación de Miss Universo 2026, analistas internacionales, portales especializados y referentes de la industria de la belleza han consolidado sus listados de aspirantes con mayores posibilidades de alzarse con el título.
Este es el grupo que ha logrado destacar desde el inicio de las actividades oficiales y la evaluación de las competencias preliminares
MIAMI.- Rumbo a la gala de coronación de Miss Universo 2026, analistas internacionales, portales especializados y referentes de la industria de la belleza han consolidado sus listados de aspirantes con mayores posibilidades de alzarse con el título.
Con el inicio de las actividades oficiales y la evaluación de las competencias preliminares, un grupo selecto de participantes ha logrado destacar por su pasarela, oratoria, preparación académica y proyección escénica.
A continuación, se presentan las cinco candidatas que lideran las predicciones de los expertos para la noche final:
Hija de Andreína Goetz (Miss Venezuela 1990), Clara Vegas ha acaparado la atención mediática por su elegancia, soltura sobre el escenario y marcada disciplina. Los analistas destacan su carisma natural y su sólida preparación, elementos que la sitúan como una de las rivales a vencer en la contienda.
Como representante del país anfitrión, Jennifer Barreto cuenta con un amplio respaldo del público local y una destacada presencia en las actividades oficiales. Su desenvolvimiento ante las cámaras y su dominio escénico la mantienen de forma consistente entre las posiciones más altas de los listados internacionales.
Representante de una de las potencias históricas del certamen, Bea Millan-Windorski destaca por su bagaje cultural, fluidez en la oratoria y elegancia en la pasarela. Su experiencia en certámenes y su perfil integral la consolidan como la principal carta del continente asiático.
La modelo gala Garance Authié ha impactado por su sofisticación, estampa editorial y formación académica, al contar con estudios de maestría en administración. Los especialistas señalan su estilo clásico y desenvoltura internacional como fortalezas clave dentro del grupo de candidatas europeas.
Emprendedora y activista social, Georgia Waddington se ha convertido en una de las revelaciones de la edición. Su propuesta enfocada en el liderazgo social, sumada a su naturalidad y frescura ante los medios, le ha valido el reconocimiento de los jurados y expertos del circuito.