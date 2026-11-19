Agmar Grau, Aida Levitan, fundadora y presidenta de ArtesMiami; Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Américas; la periodista Wilma Hernández, Edy González y el arquitecto Fernando Petit.

Sara Zaldívar, creadora y curadora de Synchronia, se dirige a los presentes.

MIAMI.- La historia y la diversidad cultural hispana ocuparon el centro de una velada que reunió a representantes del mundo empresarial, diplomático, político y artístico en Miami. El Hispanic Celebration Gala 2026 congregó el 18 de noviembre a más de 350 invitados en Jungle Island, en un encuentro que mostró la influencia de la comunidad hispana en el desarrollo económico, social y cultural de Estados Unidos.

Organizada por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Florida y el Global Hispanic Council, la gala se enmarcó en la iniciativa AMERICA250: A Hispanic Vision, concebida para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense y reivindicar la participación de los hispanos en la construcción del país.

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La celebración contó con la presencia de figuras del ámbito público e institucional, entre ellas el exalcalde de Miami Tomás Regalado; la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández; y el comisionado de la ciudad de Miami por el Distrito 1, Miguel Ángel Gabela. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, también participó mediante un mensaje en video dirigido a los asistentes.

La conducción estuvo a cargo de Gloria Ordaz, presentadora de noticias de Telemundo 51, y Luis Omar Tapia, comentarista deportivo de la cadena.

La ceremonia comenzó con los himnos nacionales de EEUU y España, seguidos por las palabras de bienvenida de Mónica Vázquez, presidenta de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Florida.

“Hoy, dos siglos y medio después, los hispanos continúan desempeñando un papel protagonista en la construcción del presente y estamos decididos a contribuir también a su futuro. Ese es el espíritu de nuestra comunidad: tender puentes, unir talentos y transformar una herencia compartida en nuevas oportunidades”, expresó Vázquez.

La gala también reservó un espacio para las nuevas expresiones artísticas con la presentación de Synchronia: Open Sky Museum, que combina tecnología y arte digital.

Sara Zaldívar, fundadora de Huntress of Art y directora del proyecto, explicó la propuesta, que busca convertir pantallas digitales distribuidas por Miami en espacios de exhibición al aire libre. La iniciativa pretende acercar el trabajo de artistas hispanos a públicos diversos y llevar el arte más allá de los museos y las galerías tradicionales.

Entre los creadores de Synchronia figuran Alfredo Salazar-Caro y Fabiola Larios, cuyas propuestas exploran las posibilidades de la creación artística en entornos digitales.

Un recorrido por la contribución hispana a la independencia

Uno de los atractivos de la noche fue la exposición España y los hispanos en la independencia de Estados Unidos, presentada por Iberdrola Avangrid. La muestra reunió 12 retratos históricos del artista español Ricardo Sánchez, dedicados a figuras que participaron en la lucha independentista estadounidense.

Entre los personajes representados destacó Bernardo de Gálvez, militar español cuyas campañas tuvieron un papel relevante durante la Revolución estadounidense.

La dimensión histórica también se extendió a través de un mapa gigante Interactivo dedicado a la herencia hispana, una especie de tapiz que abarcaba más de 2.400 pies cuadrados que invitaba a descubrir las contribuciones de los hispanos en los distintos estados del país.

El cierre de la celebración estuvo marcado por una experiencia cultural inspirada en la música y las tradiciones de Cuba. Café La Trova trasladó a Jungle Island parte del ambiente característico de La Pequeña Habana, con música cubana en vivo, cócteles y una demostración tradicional de torcido de tabacos.

Más allá de la programación artística, la gala conmemoró los 46 años de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Florida, institución fundada en Miami en 1980. Actualmente cuenta con más de 550 empresas afiliadas y funciona como plataforma para promover inversiones, intercambios comerciales y vínculos institucionales entre ambos países.