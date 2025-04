Madonna y Elton John ponen fin a su rivalidad

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Madonna (@madonna)

"Recuerdo que cuando estaba en el instituto, ¡me escapé de casa una noche para ver a Elton John tocar en directo en Detroit! Fue una actuación inolvidable que me ayudó a comprender el poder transformador de la música. Verlo actuar en el instituto cambió el curso de mi vida. Siempre me había sentido como un marginado mientras crecía, y verlo en el escenario me ayudó a comprender que estaba bien ser diferente, destacar, tomar el camino menos transitado. De hecho, era esencial", expuso.

Desacuerdos

Fue en 2002 cuando John aseveró que la canción de Madonna Die Another Day era: "la peor canción de James Bond de la historia", agregando también que la pieza carecía de melodía. Desde entonces, las críticas hacia la estadounidense se intensificaron.

En 2004, en los Premios Q mostró públicamente su rechazo a que Madonna ganara el premio al mejor acto en vivo.

"¿Madonna, mejor acto en vivo? Vete a la... (grosería). ¿Desde cuándo hacer playback es actuar en vivo? Creo que todos los que hacen playback en el escenario en público, cuando pagas como 75 libras para verlos, deberían ser fusilados", señaló.

Posteriormente, en 2012, ambos se enfrentaron en los Globos de Oro en la categoría a mejor canción original, Madonna por Masterpiece de W.E., y John por Hello, Hello de Gnomeo & Juliet. Madonna se alzó con la estatuilla, y fue el esposo de John, David Furnish, quien expuso el descontento alegando que la victoria de la estadounidense demostraba que el galardón no reconocía el mérito.

Cuando la cantante fue cuestionada al respecto, dijo: "(John) tiene fama de enojarse conmigo, así que no sé. Es brillante y lo adoro, así que ganará otro premio. No me siento mal".

Reconciliación

En el mensaje compartido el 7 de abril, Madonna señaló que fue duro saber que Elton no sentía simpatía por su talento, pero vio la oportunidad de aliviar las asperezas asistiendo a su presentación en SNL.

"Durante décadas, me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartía públicamente su antipatía hacia mí como artista. No lo entendía. Me dijeron que Elton John era el artista invitado en SNL y decidí ir. Necesitaba ir tras bambalinas y confrontarlo".

Explicó que al encontrarse, Sir Elton le pidió disculpas, una acción que les permitió reconocerse y compartir.

"Cuando lo conocí, lo primero que dijo fue: "Perdóname", y el muro que nos separaba se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa. En cuestión de minutos, nos estábamos abrazando. Luego me dijo que había escrito una canción para mí y que quería colaborar. ¡Fue como si todo se hubiera cerrado!".

Culminó su mensaje citando una de las canciones más populares del británico: "And you can tell everybody, This is Your Song".

Por su parte, Elton John comentó la publicación agradeciéndole por haber asistido a la presentación y su perdón.

"Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi bocaza. No me siento orgulloso de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfaran y fueran fieles a sí mismas".

El caballero también destacó el trabajo de Madonna contra el VIH/Sida y enfatizó la importancia de visibilizar su reconciliación en un momento en el que el mundo se encuentra dividido.

"También fuiste una de las primeras personas en alzarse contra el VIH/SIDA en los 80, llevando amor y compasión a tantas personas que lo necesitaban desesperadamente. Agradezco que podamos seguir adelante. Me angustia cada vez más la división que hay en nuestro mundo en este momento", escribió.

"Tanto tú como yo hemos sido aceptados y abrazados incondicionalmente por comunidades amenazadas en todo el mundo. Si unimos fuerzas, espero que podamos lograr grandes cosas para quienes realmente necesitan apoyo. ¡Y que lo disfruten mucho!", concluyó.