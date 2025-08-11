Victoria Ruffo pone condición para volver a trabajar con Eugenio Derbez

MIAMI.- Victoria Ruffo dejó claro que, aunque mantiene un trato cordial con Eugenio Derbez por el bien de su hijo José Eduardo, no está en sus planes integrarse a algún proyecto junto a él, a menos que se cumpla una condición muy específica.

Durante su participación en el programa Pinky Promise con Karla Díaz, la actriz desmintió que Derbez la haya invitado a participar en De viaje con los Derbez. “No, ¿qué me va a invitar? Ese no invita nada”, comentó entre risas.

Sin embargo, confesó que aceptaría si la propuesta incluyera una buena remuneración: “Si me paga bien, sí… pero como es codo, no me va a pagar bien, entonces no creo que yo vaya”, bromeó.

José Eduardo Derbez, presente en la charla, también negó que existiera una intención real de llevar a su madre al famoso reality familiar. “No, nunca fue por ese rumbo… No le va a alcanzar llevar a mi mamá”, dijo en tono divertido.

Unión familiar

Pese a las bromas, madre e hijo coincidieron en que el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo y su pareja Paola Dalay, marcó un momento de unión familiar. Ruffo recordó con emoción que unas 20 personas se reunieron en la sala de espera del hospital para recibir a la pequeña: “Fue muy mágico”, relató.

La actriz confesó que disfruta plenamente de su nueva faceta como abuela, aunque con un toque de humor aseguró que no siempre puede cargar a su nieta tanto como quisiera.

Con sus declaraciones, Ruffo dejó entrever que una colaboración con Derbez no está descartada, pero solo si hay un pago que valga la pena.