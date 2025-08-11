lunes 11  de  agosto 2025
Victoria Ruffo pone condición para volver a trabajar con Eugenio Derbez

Con sus declaraciones, Victoria Ruffo dejó entrever que una colaboración con Eugenio Derbez no está descartada, pero solo si hay un pago que valga la pena

La actriz mexicana Victoria Ruffo. 

Captura de pantalla/Youtube/Ventaneando
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Victoria Ruffo dejó claro que, aunque mantiene un trato cordial con Eugenio Derbez por el bien de su hijo José Eduardo, no está en sus planes integrarse a algún proyecto junto a él, a menos que se cumpla una condición muy específica.

Durante su participación en el programa Pinky Promise con Karla Díaz, la actriz desmintió que Derbez la haya invitado a participar en De viaje con los Derbez. “No, ¿qué me va a invitar? Ese no invita nada”, comentó entre risas.

Sin embargo, confesó que aceptaría si la propuesta incluyera una buena remuneración: “Si me paga bien, sí… pero como es codo, no me va a pagar bien, entonces no creo que yo vaya”, bromeó.

José Eduardo Derbez, presente en la charla, también negó que existiera una intención real de llevar a su madre al famoso reality familiar. “No, nunca fue por ese rumbo… No le va a alcanzar llevar a mi mamá”, dijo en tono divertido.

Unión familiar

Pese a las bromas, madre e hijo coincidieron en que el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo y su pareja Paola Dalay, marcó un momento de unión familiar. Ruffo recordó con emoción que unas 20 personas se reunieron en la sala de espera del hospital para recibir a la pequeña: “Fue muy mágico”, relató.

La actriz confesó que disfruta plenamente de su nueva faceta como abuela, aunque con un toque de humor aseguró que no siempre puede cargar a su nieta tanto como quisiera.

