lunes 11  de  agosto 2025
FAMOSOS

Crecen rumores de boda entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Aunque los rumores de boda han circulado en varias ocasiones, esta es la primera vez que Georgina Rodríguez hace una declaración tan directa al respecto

Se filtra un presunto acuerdo prenupcial entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Se filtra un presunto acuerdo prenupcial entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Captura de pantalla/Instagram/@georginagio
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La modelo española Georgina Rodríguez prendió las redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde luce un llamativo anillo en su mano izquierda, acompañado de un mensaje contundente: “Sí quiero… en esta y en todas mis vidas”.

La publicación, que rápidamente se volvió viral, muestra a Georgina Rodríguez y a Cristiano Ronaldo disfrutando de unas exclusivas vacaciones en un yate, intercambiando miradas cómplices y gestos de cariño.

Lee además
La actriz mexicana Victoria Ruffo. 
FAMOSOS

Victoria Ruffo pone condición para volver a trabajar con Eugenio Derbez
Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025. 
CELEBRIDADES

Jennifer López se libra de un grillo en el escenario sin perder la calma

El detalle del anillo junto a las palabras de Georgina fueron interpretados por millones de seguidores como la confirmación oficial de que el enlace entre la influencer y el astro portugués de; fútbol está más cerca que nunca.

Cristiano y Georgina comenzaron su romance en 2016 y desde entonces han construido una relación sólida, que ha resistido la intensa exposición mediática y los constantes compromisos profesionales del futbolista. Padres de cinco hijos, tres de relaciones anteriores de Cristiano y dos en común, siempre han mostrado una unión familiar inquebrantable.

Rumores de boda

Aunque los rumores de boda han circulado en varias ocasiones, esta es la primera vez que Georgina hace una declaración tan directa al respecto. Por su parte, Cristiano había señalado en entrevistas previas que el matrimonio llegaría cuando sintieran que era el momento adecuado.

Los comentarios no se hicieron esperar: celebridades, amigos y fanáticos llenaron el post con mensajes de felicitación y emotivos corazones. “¡Qué viva el amor!”, “Por fin” y “La pareja perfecta” fueron algunas de las reacciones más frecuentes.

La pareja no ha revelado detalles sobre la fecha o el lugar del enlace, pero la confirmación de Georgina ha generado gran expectación a nivel mundial. Lo que sí es seguro es que esta boda promete ser uno de los eventos más mediáticos y románticos del año.

Temas
Te puede interesar

Jeff Bezos y Lauren Sánchez exigen pago millonario por filtración de fotos íntimas

Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

Kelly Clarkson se emociona en el escenario días antes de la muerte de exesposo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.
CELEBRIDADES

Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Búsqueda de la paz

Una cumbre bajo la lupa de Ucrania y Europa; Trump espera que la reunión con Putin sea "constructiva"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar