Crecen rumores de boda entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

MIAMI.- La modelo española Georgina Rodríguez prendió las redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde luce un llamativo anillo en su mano izquierda, acompañado de un mensaje contundente: “Sí quiero… en esta y en todas mis vidas”.

La publicación, que rápidamente se volvió viral, muestra a Georgina Rodríguez y a Cristiano Ronaldo disfrutando de unas exclusivas vacaciones en un yate, intercambiando miradas cómplices y gestos de cariño.

El detalle del anillo junto a las palabras de Georgina fueron interpretados por millones de seguidores como la confirmación oficial de que el enlace entre la influencer y el astro portugués de; fútbol está más cerca que nunca.

Cristiano y Georgina comenzaron su romance en 2016 y desde entonces han construido una relación sólida, que ha resistido la intensa exposición mediática y los constantes compromisos profesionales del futbolista. Padres de cinco hijos, tres de relaciones anteriores de Cristiano y dos en común, siempre han mostrado una unión familiar inquebrantable.

Rumores de boda

Aunque los rumores de boda han circulado en varias ocasiones, esta es la primera vez que Georgina hace una declaración tan directa al respecto. Por su parte, Cristiano había señalado en entrevistas previas que el matrimonio llegaría cuando sintieran que era el momento adecuado.

Los comentarios no se hicieron esperar: celebridades, amigos y fanáticos llenaron el post con mensajes de felicitación y emotivos corazones. “¡Qué viva el amor!”, “Por fin” y “La pareja perfecta” fueron algunas de las reacciones más frecuentes.

La pareja no ha revelado detalles sobre la fecha o el lugar del enlace, pero la confirmación de Georgina ha generado gran expectación a nivel mundial. Lo que sí es seguro es que esta boda promete ser uno de los eventos más mediáticos y románticos del año.