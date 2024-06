Martha Cristiana renuncia como directora del Miss Universo México

Sin embargo, aseveró que su entusiasmo duró poco, pues desde la junta directiva del certamen local se le fue informado que no aceptarían mujeres transgénero ni mayores de 30 años, algo que la organización Miss Universo ha dicho que es admisible en el certamen internacional.

"Hay una transfobia absolutamente normalizada en este país y me parece penoso incluso que sigamos con esa postura y que no nos demos cuenta que al final del día somos seres humanos todos y que tenemos el mismo derecho y que esos derechos también pertenecen al mundo de la belleza", comentó.

Denuncia

Cristiana aseveró que la modificación del reglamento del Miss Universo se hizo con la esperanza de que las mujeres que tenían el sueño de representar a su país, pudieran hacerlo. No obstante, dijo que la sociedad mexicana aún no está dispuesta a ello.

"Era fascinante poder estar en ese momento viviendo esos cambios: que cambiaran las reglas, que no hubiera límite de edad. ‘Además vamos a hacer un activismo en contra del edadismo y le vamos a dar permiso a las mujeres de que cumplan años’. Genial. ‘Además de eso, pueden tener cualquier estado civil, casadas, divorciadas, con hijos’. Jamás en mi vida me imaginé que me iba a tocar ver eso. Se pueden imaginar mi emoción, mis ganas de formar parte de esta organización”, explicó.

"Dije: 'Los mexicanos nos vamos a ver como personas progresistas, inclusivas, valientes amorosos'. Resulta que llevo ocho semanas en la gestión... desafortunadamente las cosas no han sido como me lo prometieron y yo me veo en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta es: ‘¿trans? para nada, cero’".

Embed

Durante la rueda de prensa, Martha Cristiana destacó que Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universe, y la tailandesa Anne Jakrajutatip, una mujer trans, no han sido parte de los obstáculos que se le presentaron durante su breve gestión como directora del concurso mexicano.

"Quiero decir que el señor Rocha Cantú no tiene que ver en esta ecuación por lo siguiente: él es dueño de la franquicia internacional, no puede estar en la parte micro, está en la parte macro, la parte mundial, y desafortunadamente su gente no se atreve a decirle la verdad".

Falsa inclusión

Pese a no dar nombres, dejó en evidencia que las limitantes llegaron por miembros de la junta directiva de la organización local, la cual lidera actualmente el cubano Osmel Sousa, conocido como el Zar de la Belleza por las coronas conquistadas durante su época en el Miss Venezuela.

"Lo que se maneja en las juntas es: ‘¿40? es viejísima'. ¿Trans? eso es de dientes para afuera. 'Eeso no va a pasar. No va a pasar, Martha Cristiana', palabras textuales", manifestó.

"Yo necesito renunciar a esto porque ustedes saben que toda mi vida me haya costado lo que me haya costado, siempre he alzado la voz y más si se trata de causas que están cerca del corazón, que es la equidad y la inclusión de género. Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera. Y por ese motivo el día de hoy presento mi renuncia ante todos ustedes porque no puedo seguir prometiendo cosas que sé que no se van a cumplir y ojalá que esto me calle la boca y que esta junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans", concluyó.