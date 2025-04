La MLS veta al guardaespaldas de Messi

Bajo la guardia de Cheuko, cuyos sorprendentes videos de entrenamiento también han cobrado fama en el internet, Messi parecía estar completamente resguardado sobre las distintas canchas de la MLS. Eso podría haber cambiado.

De acuerdo al mismo Cheuko, la MLS lo habría vetado de sus campos de juego.

"No me quieren en el campo", explicó el seguridad privada en declaraciones para el medio 'House of Highlights'. "Llegué aquí y empecé en julio de 2023 y hasta ahora ha habido 16 invasores de la cancha, así que hay un problema real y quedarse fuera de la cancha no va a resolverlo", añadió.

Esta prohibición se suma a la que ya tiene por parte de la CONCACAF, después del encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones entre el Inter Miami y el Monterrey. Cheuko fue castigado por su participación en un altercado, posterior al choque, entre Messi (lesionado) y miembros del cuerpo técnico rival en el vestuario.

Polémica con Logan Paul

De igual forma, en las últimas semanas, Cheuko también había sido noticia después de retar al YouTuber y actual luchador de la WWE, Logan Paul, a una pelea, luego de que el estadounidense, a su vez, retara a Messi a un combate por la polémica creada alrededor de las similitudes en las bebidas energéticas que promociona cada uno.

Si bien Paul no obtuvo una respuesta por parte del campeón del mundo en Catar 2022, su guardaespaldas sí se tomó el tiempo de dedicarle unas palabras: "Escucha, Logan, estoy haciendo este video porque mucha gente me para en la calle, me envía mensajes y recibo muchos comentarios en Instagram sobre esta pelea. Ahora no podemos volver atrás, se acabó. Tenemos que hacerlo por la gente. ¡Hagámoslo!", dijo el exboxeador amateur en un video compartido en redes sociales.