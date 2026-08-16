domingo 16  de  agosto 2026
DUELO

Miles de fans de la cantante Bonnie Tyler acompañan su ataúd en Gales

Varias personas comenzaron a cantar el éxito "Total Eclipse of the Heart" al ver aparecer el ataúd de Bonnie Tyler cubierto con la bandera galesa

El coche fúnebre que transporta el féretro de la cantante Bonnie Tyler recorre su natal Mumbles, en el suroeste de Gales.

El coche fúnebre que transporta el féretro de la cantante Bonnie Tyler recorre su natal Mumbles, en el suroeste de Gales.

AFP
Miles de admiradores de la cantante británica Bonnie Tyler se reunieron en las calles de Mumbles, su pueblo de Gales, para despedirla.

Miles de admiradores de la cantante británica Bonnie Tyler se reunieron en las calles de Mumbles, su pueblo de Gales, para despedirla.

AFP

MUMBLES, Reino Unido.- Miles de seguidores de la cantante británica Bonnie Tyler, fallecida en julio a los 75 años, se reunieron en las calles de Mumbles, su pueblo de Gales, para rendirle homenaje al paso de su ataúd antes de su funeral el lunes.

Varias personas comenzaron a cantar el éxito "Total Eclipse of the Heart" al ver aparecer el ataúd, cubierto con la bandera galesa, y lanzaron flores sobre el coche fúnebre.

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Bonnie Tyler, cantante de melena rubia y voz ronca, falleció el 8 de julio en Portugal, donde tenía una casa.

A principios de mayo había sido ingresada en el hospital de Faro para someterse a una operación intestinal. Posteriormente, fue puesta en coma inducido.

"Cuando nos enteramos de su fallecimiento, se nos partió el corazón", declaró Carys Edwards, de 18 años, a la agencia británica PA, en las calles de Mumbles, en las afueras de Swansea.

"Su música llegó al corazón de muchísima gente. (...) Era un auténtico icono", añadió.

"Era una chica de Swansea y nunca lo olvidó", afirmó la madre de Carys, Melanie Smith, de 53 años.

De hecho, la estrella nació en 1951 no muy lejos de allí, en Skewen, y fue descubierta en una discoteca de Swansea en 1975. Siempre conservó su acento galés.

Su balada rock "Total Eclipse of the Heart", lanzada en 1983, sigue siendo su canción más famosa. Cuarenta y tres años después, alcanza los 1.200 millones de reproducciones en Spotify.

Bonnie Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins, también es la intérprete de éxitos como "It’s a Heartache" y "Holding Out for a Hero", incluida en la banda sonora de "Footloose".

"Pensamos que estaría bien venir a rendirle homenaje", dijo Michael Bone, de 58 años, que acudió con su pareja Alan Hawkins, de 54 años, desde Derby, en el norte de Inglaterra. "Cuando era adolescente, su música estaba en todas partes", afirmó.

Poco antes de ser hospitalizada, la cantante había lanzado un sencillo, "Only Love", y se disponía a emprender una gira de varios meses por Europa.

Su funeral tendrá lugar el lunes en la catedral de Swansea, seguido de una ceremonia en la intimidad.

Bonnie Tyler era "una artista cálida y generosa cuya música conmovió a varias generaciones y sigue haciendo vibrar las pistas de baile y las salas de karaoke de todo el mundo", reza el obituario publicado por su familia.

FUENTE: AFP

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