Exposición de dos artistas mexicanas dialoga en Miami con la ausencia y la migración

MIAMI.- Una selección de obras de Mónica Czukerberg y Adriana Zubikarai conforman la exposición Volver, que se inaugura el 29 de agosto, a las 6 pm, en el centro cultural Imago, en Miami, con la curaduría de Katherine Chacón.

“Cada año, millones de aves, mamíferos marinos, insectos y otras especies emprenden viajes de extraordinaria precisión para regresar a sitios específicos donde las condiciones hacen posible la renovación de la vida”. afirma Chacón.

La exposición reúne obras que las artistas mexicanas han desarrollado como parte de sus indagaciones en torno a la migración y a los vínculos que los seres vivos establecemos con el planeta.

“Desde lenguajes distintos, ambas creadoras encuentran en los desplazamientos de la fauna un referente de extraordinaria potencia para reflexionar sobre la persistencia de aquello que, aun dejado atrás, continúa habitando el cuerpo y la imaginación. Las especies migratorias que protagonizan las piezas de Mónica Czukerberg –aves fragatas, charranes, pelícanos, tortugas marinas y mariposas monarcas– recorren grandes distancias para regresar a las costas, manglares y bosques mexicanos donde se reproducen y anidan. Los animales parecen emerger de campos cromáticos donde las referencias al agua y la vegetación permanecen abiertas, suspendidas entre la abstracción y la naturaleza (...) El textil adquiere especial significación en estas piezas. Ribetes elaborados con fragmentos de telas recicladas, bordados, tejidos populares y materiales recuperados ‘enmarcan’ cada composición. Estos fragmentos pertenecen a una obra textil en permanente transformación que la artista desarrolla desde hace años como parte de su investigación sobre el universo artesanal mexicano y su relación con la memoria cultural”, detalla la curadora.

“Para Czukerberg, el origen no es solo un punto de partida geográfico, es un lugar de pertenencia que permanece activo aun cuando el desplazamiento sobrevenga. Volver es conservar vivo el vínculo con algo que, de una forma u otra, nos constituye”, añadió la experta en arte.

Por otro lado, en la obra de Adriana Zubikarai, el acto de volver se manifiesta a través de la ausencia.

"Las huellas que las ballenas jorobadas dejan sobre la superficie del mar al hundirse, el agave perpetuándose gracias a la visita polinizadora del murciélago magueyero, las perforaciones que la oruga deja en el algodoncillo o la mariposa que anuncia la desaparición de la larva, revelan que todo proceso vital implica aparición y desaparición, presencia y ausencia”, describe Chacón.

“Si bien Zubikarai parte de una observación atenta del mundo natural, su propósito trasciende la aproximación ilustrativa. Algunas de sus composiciones reducen el dibujo a lo esencial, privilegiando el color y la pastosidad de formas que emergen sobre fondos de lino apenas intervenidos. Sus paisajes poseen una cualidad atmosférica. El horizonte se vuelve difuso, la luz parece suspendida y el espacio adquiere una dimensión evocadora. La artista recurre a medios mixtos que integran desde técnicas que evocan tradiciones artesanales, como el bordado, hasta recursos tecnológicos como la realidad aumentada (...) Estas piezas nos hacen pensar en cómo las migraciones forman parte de una sucesión de transformaciones donde el no-estar constituye una condición necesaria para el nuevo comienzo”, explica.

Las obras reunidas en esta exposición recuerdan que migrar y permanecer no son experiencias opuestas, sino movimientos complementarios mediante los cuales la vida y la cultura renuevan sus vínculos con la tierra.

"En ese volver —real o ficcionado— puede ser donde la identidad encuentre una de sus formas más genuinas de persistencia”, expresa Chacón.

La exposición Volver, de las artistas Monica Czukerberg y Adriana Zubikarai, se puede visitar hasta el 8 de noviembre en el centro cultural Imago, 4028 SW 57 Ave, en Miami.