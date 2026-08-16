domingo 16  de  agosto 2026
SUCESOS

Roban de un museo siciliano obras del maestro renancentista Antonello de Messina

Varias piezas de dos obras atribuidas al maestro del Renacimiento italiano Antonello de Messina fueron robadas del Museo Interdisciplinario de Messina, en Sicilia

Portada del sitio web del&nbsp;Museo Interdisciplinario de Messina.

Portada del sitio web del Museo Interdisciplinario de Messina.

Captura de pantalla/ museo.messina.it

ROMA.- Varias piezas de dos obras atribuidas al maestro del Renacimiento italiano Antonello de Messina fueron sustraídas del Museo Interdisciplinario de Messina (Sicilia, sur) por autores desconocidos que lograron burlar el sistema de seguridad del centro, informan este domingo medios locales.

El suceso tuvo lugar en la tarde del 15 de agosto, festividad en toda Italia, cuando "individuos desconocidos entraron en las salas expositivas, burlando el sistema de alarma y seguridad y robaron dos obras de Antonello da Messina", según la dirección del museo.

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Los ladrones se llevaron tres de los cinco paneles del famoso Políptico de San Gregorio y otra tablilla de doble cara que representa a la Virgen con el Niño y que fue sustraída directamente de una vitrina de seguridad blindada.

El extraordinario robo fue cometido en plenas vacaciones del Ferragosto (como se denomina en Italia al feriado del 15 de agosto) y en un momento en que los habitantes de Messina celebraban la "Vara", una espectacular procesión dedicada a la Asunción de la Virgen.

El Museo Regional "Accasina" de Messina cerró este domingo al público mientras se llevan a cabo las investigaciones para reconstruir el suceso e identificar a los autores del robo.

Antonello de Messina (Messina 1430-1479) fue un maestro del Renacimiento italiano y uno de los pintores más importantes del siglo XV.

Se le considera uno de los introductores de la pintura al óleo en Italia y sus cuadros son muy escasos, con apenas unos cuarenta conservados, lo que refuerza su relevancia histórica y artística.

Este mismo año, en el mes de febrero, el Gobierno de Italia adquirió por más de 12,5 millones de euros un "Ecce Homo" de Antonello de Messina y considerado su obra más antigua, tras una negociación con Sotheby's antes de que esa obra saliera a subasta.

FUENTE: EFE

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