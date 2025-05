Miss Universo Cuba elige sus 25 candidatas tras casting final en Miami

El evento tuvo lugar en las elegantes instalaciones del InterContinental at Doral Miami by IHG, donde 25 jóvenes cubanas, seleccionadas por sus atributos, compitieron por uno de los codiciados puestos rumbo a la corona. La ganadora no solo representará a Cuba en Miss Universo, sino que también será proclamada Reina de los 100 años de la icónica ciudad de Hialeah.