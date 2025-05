Barbra Streisand presenta el disco "The Secret of Life: Partners, Volume Two"

MIAMI.- Barbra Streisand anunció el lanzamiento del álbum de estudio The Secret of Life: Partners, Volume Two , una secuela de Partners (2014), disco que la convirtió en la única artista en conquistar el número uno en la lista Billboard 200 en seis décadas diferentes.

Streisand no solo hizo público el proyecto, también develó la lista de canciones y las colaboraciones que realizó para este proyecto, lo que ha generado una gran expectativa a sus seguidores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barbra Streisand (@barbrastreisand)

Sir Paul McCartney, Bob Dylan, James Taylor, Hozier, Laufey, Sam Smith, Tim McGraw, Josh Groban, Seal, Mariah Carey y Ariana Grande son los artistas con los que Barbra tendrá duetos.

"Siempre me ha encantado cantar duetos con artistas talentosos. Me inspiran de maneras únicas y diferentes… y hacen que nuestro tiempo en el estudio sea un placer. Mi nuevo álbum, The Secret of Life: Partners, Volume Two, me dio la oportunidad de trabajar y divertirme con algunos de mis viejos amigos, compañeros de sello y nuevos artistas también. Los admiro a todos… y espero que disfruten escuchando nuestras colaboraciones tanto como yo disfruté grabando con todos mis maravillosos compañeros", manifestó Streisand en un comunicado reseñado por Billboard.

Adelanto

Ya se encuentra disponible su colaboración con Hozier, una adaptación del éxito The First Time Ever I Saw Your Face.

"Barbra Streisand es una de las vocalistas más icónicas y perdurables de nuestro tiempo, y alguien que definió una era con la fuerza de su voz, su talento, carisma y visión. Que me pidieran unirme a ella en un dueto fue un gran honor y una maravillosa sorpresa. The First Time Ever I Saw Your Face de Ewan MacColl, hecha famosa por la impresionante grabación de Roberta Flack, siempre me ha dejado maravillado. Para mí, es una de las canciones de amor más bellas jamás escritas. Como tantos otros, me entristeció profundamente escuchar sobre su reciente fallecimiento. Junto con el honor de cantar en este disco con Barbra, espero que este dueto ofrezca al menos un gesto al increíble legado de Roberta Flack", comentó Hozier.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barbra Streisand (@barbrastreisand)

A continuación la lista de canciones del álbum producido por Walter Afanasieff y Peter Asher, con arreglos de William Ross y David Campbell.

The First Time Ever I Saw Your Face con Hozier

My Valentine con Paul Mccartney

To Lose You Again con Sam Smith

The Very Thought of You con Bob Dylan

Letter to My 13 Year Old Self con Laufey

One Heart, One Voice con Mariah Carey & Ariana Grande

I Love Us con Tim Mcgraw

Secret o’ Life con James Taylor

Fragile con Sting

Where Do I Go From You? con Josh Groban

Love Will Survive con Seal