Mon Laferte dice estar bien tras ser golpeada en el rostro por teléfono lanzado del público

La cantante chilena Mon Laferte actúa en concierto contra la violencia de género en México.

MIAMI.- La cantante Mon Laferte vivió un momento inesperado durante su presentación en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, en Las Vegas, cuando un teléfono celular lanzado desde el público impactó en su rostro mientras interpretaba Amárrame.

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El dispositivo alcanzó el lado izquierdo de su cara, cerca del ojo. Ante el golpe y las molestias, la artista se retiró momentáneamente hacia la parte posterior del escenario, mientras sus bailarines continuaban con la coreografía.

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La reacción de los asistentes no se hizo esperar: el público abucheó a la espectadora responsable del lanzamiento. Poco después, el personal de seguridad intervino y retiró a la mujer del recinto, lo que permitió que la intérprete regresara al escenario y continuara el espectáculo.

Tras finalizar el concierto, la artista recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que el incidente no le había provocado consecuencias de gravedad. "Estoy bien", escribió en su cuenta oficial de X.

La cantautora también se refirió a la mujer que lanzó el teléfono y optó por no atribuirle malas intenciones, aunque aprovechó la ocasión para hacer un llamado a sus seguidores. "La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más", expresó.

El episodio ocurrió durante el Femme Fatale Tour, la gira internacional con la que Mon Laferte presenta su propuesta musical ante el público de distintas ciudades.