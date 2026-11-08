domingo 8  de  noviembre 2026
EN LAS VEGAS

Mon Laferte dice estar bien tras ser golpeada en el rostro por teléfono lanzado del público

Ante el golpe y las molestias, la cantante chilena Mon Laferte se retiró momentáneamente hacia la parte posterior del escenario

La cantante chilena Mon Laferte actúa en concierto contra la violencia de género en México.&nbsp;

La cantante chilena Mon Laferte actúa en concierto contra la violencia de género en México. 

AFP/ Consuelo Reyes
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La cantante Mon Laferte vivió un momento inesperado durante su presentación en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, en Las Vegas, cuando un teléfono celular lanzado desde el público impactó en su rostro mientras interpretaba Amárrame.

El incidente fue grabado y luego el video difundido en redes sociales.

Lee además
El festival Vive Latino, respaldado por la plataforma Amazon, se consolida tras 27 ediciones y con este cartel como el principal escaparate cultural y sonoro de la capital mexicana.
MÚSICA

Placebo y Residente encabezan festival Vive Latino 2027 en Ciudad de México
Viste de Ciudad de Panamá desde el casto antiguo. 
TURISMO

Ciudad de Panamá, un destino que ofrece más de lo que imagina

El dispositivo alcanzó el lado izquierdo de su cara, cerca del ojo. Ante el golpe y las molestias, la artista se retiró momentáneamente hacia la parte posterior del escenario, mientras sus bailarines continuaban con la coreografía.

View this post on Instagram

A post shared by BioBioChile (@biobiochile)

La reacción de los asistentes no se hizo esperar: el público abucheó a la espectadora responsable del lanzamiento. Poco después, el personal de seguridad intervino y retiró a la mujer del recinto, lo que permitió que la intérprete regresara al escenario y continuara el espectáculo.

Tras finalizar el concierto, la artista recurrió a sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que el incidente no le había provocado consecuencias de gravedad. "Estoy bien", escribió en su cuenta oficial de X.

La cantautora también se refirió a la mujer que lanzó el teléfono y optó por no atribuirle malas intenciones, aunque aprovechó la ocasión para hacer un llamado a sus seguidores. "La chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más", expresó.

El episodio ocurrió durante el Femme Fatale Tour, la gira internacional con la que Mon Laferte presenta su propuesta musical ante el público de distintas ciudades.

Temas
Te puede interesar

Doral se convierte en epicentro internacional del arte con cuarta edición de su feria

Led Zeppelin IV, el álbum que estremeció la música rock hace 55 años

Manuel Turizo levanta al Santiago Bernabéu con sus ritmos latinos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Amplía bloqueo

Ejército de EEUU anuncia la operación "Puerta de hierro" para impedir a Irán transportar armas por tierra

Porras a las puertas de la reelección tras recuento en Doral con solo 12 votos de ventaja
ELECCIONES 2026

Porras a las puertas de la reelección tras recuento en Doral con solo 12 votos de ventaja

El presidente de Israel, Isaac Herzog (derecha), y el líder del bloque de oposición israelí, Gadi Eisenkot, posan con el mandato firmado para formar un nuevo gobierno durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente en Jerusalén el 8 de noviembre de 2026.
POLÍTICA

Presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot formar Gobierno pese a victoria electoral de Netanyahu

Imagen referencial. 
CUBA

Un aviso a la dictadura: los cubanos quieren cambio

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Te puede interesar

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Por Julián Varela
 Esta imagen, facilitada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía de Ecuador el 23 de octubre de 2026, muestra a la excandidata presidencial Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, bajo custodia policial durante su detención
Investigación

¿De dónde salieron los $500.000 que llevaron a la detención de Luisa González en Ecuador?

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento
ELECCIONES 2026

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento

Donald Trump, presidente de EEUU 
POLÍTICA

Trump advierte de que la victoria demócrata en las legislativas supone un "retroceso gigantesco" para el país

Imagen referencial. 
CUBA

Un aviso a la dictadura: los cubanos quieren cambio