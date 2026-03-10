martes 10  de  marzo 2026
Mon Laferte graba primera Spotify Session

Con la dirección visual de la cineasta mexicana Magaly Ugarte, la compositora transforma una locación en Ciudad de México en un universo del jazz

La cantante chilena Mon Laferte asiste a la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.&nbsp;

AFP/Giorgio Viera

CIUDAD DE MÉXICO.- Mon Laferte jura su amor a la versión más reciente de sí misma: la femme fatale, en el estreno de su primera Spotify Session, una presentación grabada en México, que exhibe cinco temas de su último disco al ritmo de un ensamble de jazz exclusivamente femenino y que sirve además como antesala de la próxima gira de la chilena-mexicana en el país.

A un mes de aterrizar en el Foro GNP Seguros Mérida, en el sureño estado de Yucatán, Laferte debuta en las sesiones de esta plataforma digital vestida de rojo satín para encarnar a la femme fatale de versos letales que el público conoció en marzo de 2025, cuando lanzó Otra noche de llorar, la primera de las 14 canciones del álbum homónimo.

Con la dirección visual de la cineasta mexicana Magaly Ugarte, quien también ha dirigido videos para el músico noruego Erlend Øye, es que la compositora logra transformar una locación en Ciudad de México en un universo del jazz semejante al de Billie Holiday cantando ‘Strange fruit’ en la década de 1950.

Según un comunicado compartido por Spotify, cada detalle inspirado en la estética del ‘film noir’ dispuesto en el escenario de tintes azules y rojos fue pensado por la intérprete de ‘Tu falta de querer’, quien además de ser una melómana es una reconocida artista visual.

El mismo texto comparte que Laferte sintió esta sesión como “la oportunidad perfecta para hacer algo diferente” en la interpretación de Femme Fatale, Veracruz, 1:30, Melancolía y Otra Noche de Llorar, la segunda canción más reproducida del disco.

“Estar en este universo del jazz nos permitió improvisar y dejar que la música respirara de una nueva manera”, destacó.

Esta sesión, además, enriquece la nueva etapa tan performativa de la cantante de 42 años, que pasó de interpretar a la pelirroja Sally Bowles en Cabaret, un clásico musical de Broadway, a la rubia femme fatale, una mujer basada en ella misma, libre, caótica y temida por los hombres.

Pero jamás temida por las mujeres, ya que en este álbum la acompañan la argentina Nathy Peluso y sus amigas las mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.

En esta sesión también se refleja esa misma unión femenina, pues cada instrumento es interpretado por una mujer latinoamericana.

“Me gustó tanto que incluso me dieron ganas de llevar a esta banda de gira”, confesó sobre la posibilidad de integrar a las cuatro mujeres de la Spotify Session a su tour en ocho países de Latinoamérica, en el que México es el destino con más fechas.

Y es que México sigue siendo el mercado principal de la cinco veces distinguida con el Latin Grammy, por lo que se espera que este sea el país que a partir de hoy lidere las reproducciones de la sesión, la cual se enmarca en las celebraciones de EQUAL, un proyecto regional de la plataforma enfocado en impulsar a las mujeres en la industria de la música.

La gira Femme Fatale arrancará el próximo 11 de abril y recorrerá siete ciudades mexicanas para concluir el 29 y 30 de mayo en la Ciudad de México.

FUENTE: EFE

