Porras a las puertas de la reelección tras recuento en Doral con solo 12 votos de ventaja

DORAL. — La concejal Maureen Porras quedó a un paso de conservar su escaño en el Concejo Municipal de Doral, después de que el recuento manual concluido este sábado mantuviera su ventaja sobre Fernanda Gomes, ahora por apenas 12 votos. La ajustada diferencia deja a Porras con la mayor votación, aunque su reelección todavía no ha sido certificada oficialmente.

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, informó que Porras obtuvo 9.596 sufragios frente a los 9.584 de Gomes. Las cifras corresponden a la segunda relación de resultados no oficiales, emitida tras la revisión de las boletas de los comicios del martes 3 de noviembre.

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De los 19.180 votos contabilizados para el asiento 2, la diferencia entre ambas candidatas equivale aproximadamente a 0,06 puntos porcentuales. El recuento no modificó el orden de las aspirantes, pero estrechó nuevamente el margen que las separaba.

Una diferencia que cambió varias veces

La noche electoral estuvo marcada por constantes variaciones. Porras comenzó con una ventaja superior a 400 votos, reducida a apenas ocho cuando se incorporaron los resultados de los ocho recintos de Doral.

Posteriormente, la diferencia aumentó a 16 sufragios, cayó a 15 en la actualización del jueves y terminó en 12 después del recuento del sábado.

Antes de la revisión, Porras se había mostrado confiada en conservar su posición. “Creo que el recuento no cambiará el resultado”, aseveró a DIARIO LAS AMÉRICAS. “Esperaba esa competencia tan dura, se lo dije a mis votantes, a la comunidad”.

La concejal también cuestionó el respaldo político de la alcaldesa Christi Fraga a Gomes. “Mis contrincantes gastaron más de tres veces de lo que gastó mi campaña, era una competencia contra la alcaldesa [Christi Fraga] porque a Fernanda [Gomes] poco la conocían en esta comunidad”, declaró. La diferencia de gastos alegada por Porras no ha sido verificada de manera independiente.

Las reacciones y el futuro del Concejo

Gomes, por su parte, había evitado anticipar el desenlace mientras se esperaba la revisión electoral. “Recibo estas cifras con serenidad y mucho agradecimiento por cada persona que confió en mí y por el equipo que me acompañó”, expresó a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Me quedo con el cariño de tantos vecinos y con las mismas ganas de seguir aportando a esta hermosa ciudad”, agregó.

La elección del asiento 2 adquirió relevancia política por las diferencias entre Porras y la alcaldesa Fraga. El resultado determinará si la concejal mantiene su posición o si Gomes, respaldada por la alcaldesa, se incorpora al gobierno municipal.

Entretanto, el asiento 4 quedó en manos de Peter Espinosa, quien superó ampliamente a Gustavo Garagorry y sucederá a la vicealcaldesa Digna Cabral, quien agotó el límite de mandatos.

Con el recuento concluido, la atención se dirige ahora a la certificación oficial, el paso pendiente para formalizar el resultado de una contienda decidida, por el momento, por solo 12 votos.