sábado 7  de  noviembre 2026
Tenis

Alcaraz vence a Ruud y se enfrentará a Shelton en la final del Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz derrotó 6-4 y 6-4 a Casper Ruud y disputará ante Ben Shelton su primera final del Masters 1000 de París

El español Carlos Alcaraz saca contra el noruego Casper Ruud durante su partido de semifinales individuales masculinas en la sexta jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 7 de noviembre de 2026.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz saca contra el noruego Casper Ruud durante su partido de semifinales individuales masculinas en la sexta jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, en el Plenitude Arena de Nanterre, en las afueras de París, el 7 de noviembre de 2026. 

Damien MEYER / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Carlos Alcaraz se clasificó por primera vez para la final del Masters 1000 de París tras derrotar este sábado al noruego Casper Ruud por un contundente doble 6-4. El español buscará el domingo su segundo título consecutivo bajo techo ante el estadounidense Ben Shelton.

El murciano, número tres del mundo, necesitó una hora y 26 minutos para superar a Ruud (23°), en un encuentro en el que mostró su superioridad desde el inicio y mantuvo el control del juego durante los dos sets.

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Alcaraz consiguió su primer quiebre con el marcador 3-3 en la manga inicial, mientras que en el segundo parcial volvió a romper el servicio de su rival cuando el marcador estaba igualado 4-4, antes de cerrar el partido con autoridad.

El español, de 23 años, atraviesa un gran momento de forma y suma ocho victorias consecutivas en pista cubierta, una racha que comenzó con su consagración en el ATP 500 de Viena.

En la final se medirá con Shelton, cuarto del ranking mundial, en un duelo que reeditará el enfrentamiento de cuartos de final del US Open, disputado hace dos meses y que terminó con victoria del estadounidense en cinco sets.

Alcaraz, ganador de siete títulos de Grand Slam, tendrá así la oportunidad de conquistar por primera vez el Masters 1000 de París y confirmar su buen cierre de temporada.

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