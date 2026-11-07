Cadena Newsmax compra dos emisoras AM en Miami, Radio Mambi" y la WQBA

MIAMI — La cadena de noticias conservadora Newsmax adquirió dos estaciones AM, la 710 WAQI “Radio Mambí” y la 1140 WQBA de Miami, con un precio total de 1,8 millones de dólares, marcando su entrada en el mercado de la radio hispana.

De acuerdo con el portal Radio Insight, Newsmax pagará 1,26 millones de dólares por la WAQI, Radio Mambí, y 540.000 dólares por WQBA. Las estaciones formaban parte de Latino Media Network que adquirió dieciocho estaciones en todo el país a TelevisaUnivision en 2022 por 60 millones de dólares.

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Latino Media Network fue fundada en 2022 por Stephanie Valencia y Jess Morales Rocketto. La compra de las emisoras fue financiada por Lakestar Finance LLC, una entidad afiliada a Soros Fund Management LLC, fue fundada en 1969 por George Soros y su socio empresarial Jim Rogers.

WQBA terminaría su programación local en julio de 2025 y, más recientemente, ha estado transmitiendo “Radio Martí” de la Oficina de Radiodifusión a Cuba del gobierno. WAQI tenía previsto eliminar su programación en español el pasado diciembre, pero terminó reteniendo una parte de la programación.

La compra marca la entrada de Newsmax en en el mercado de estaciones de radio de habla hispana. La cadena ofrece transmisión de audio en su contenido televisivo y produce el programa Rob Carson Show, que se transmite en vivo a sus afiliados de 12 a 3 p.m. en la semana.

Radio Mambí y la 1140 WQBA han sido referentes para la audiencia de habla hispana y de exiliados cubanos y otras nacionalidades en Miami. El cambio de propietarios podría cambiar o realizar ajustes en la programación.

Por ahora se desconoce si Newsmax mantendrá la programación en idioma el español o cambiará a inglés; algunos analistas esperan que conserve el formato de noticias y análisis en español, alineado con su perfil conservador.

FUENTE: Con información de Radio Insight y Media Confidential