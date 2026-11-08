Led Zeppelin IV, el álbum que estremeció la música rock hace 55 años

El 8 de noviembre de 1971, Led Zeppelin lanzó su cuarto álbum de estudio, una histórica grabación que se convertiría en una de las obras más exitosas e influyentes de la historia del rock.

Conocido oficialmente como Led Zeppelin IV, y también denominado Four Symbols o The Runes Album, el disco reunió la fuerza del hard rock de la banda, sus raíces en el blues y sus influencias del folk, en una colección que demostró tanto intensidad musical como un notable sentido de la mesura.

Grabado en Headley Grange, en Hampshire, Inglaterra, con sesiones adicionales en Island Studios, en Londres, y Sunset Sound, en Los Ángeles, el álbum apostó el sonido más contundente de Led Zeppelin II, al tiempo que incorporó los elementos acústicos y las influencias del folk explorados en Led Zeppelin III.

El resultado fue una declaración definitiva de la identidad musical del grupo, que impulsó a Led Zeppelin hacia el estrellato internacional. El álbum encabezó las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico y llegó a vender más de 37 millones de copias en todo el mundo.

La selección de canciones demuestra la extraordinaria versatilidad de la banda. Temas como Rock and Roll, Black Dog y Misty Mountain Hop ofrecen los poderosos riffs de guitarra y los ritmos contundentes que se convertirían en sinónimo del sonido del grupo. Mientras tanto, Going to California y The Battle of Evermore, esta última con la participación vocal de Sandy Denny, revelan una faceta más delicada, marcada por los arreglos acústicos y el misticismo del folk.

En el corazón del álbum se encuentra Stairway to Heaven, posiblemente la composición más célebre de la banda. La canción comienza con una suave combinación de guitarra acústica y flauta dulce, para desarrollar gradualmente una intensidad que desemboca en un electrizante final. La creciente fuerza vocal de Robert Plant y el memorable trabajo de guitarra de Jimmy Page la convierten en un himno del rock que ha influido en generaciones de músicos.

Otro momento destacado es When the Levee Breaks, una interpretación de inspiración blues de una composición anterior de Kansas Joe McCoy y Memphis Minnie. Impulsada por la atronadora batería de John Bonham, la canción se convirtió en una de las grabaciones de percusión más reconocibles y utilizadas como muestra en la música popular.

La contribución de Bonham resulta fundamental para el impacto del álbum, aunque el talento musical de los cuatro integrantes merece igual reconocimiento. Los arreglos y las aportaciones con varios instrumentos de John Paul Jones, el trabajo de guitarra de Page y la distintiva voz de Plant crean un equilibrio musical que sigue siendo inmediatamente reconocible.

Incluso la portada del disco distinguió por sí sola. En lugar de mostrar el nombre de la banda o el título del álbum en la portada original, el grupo optó por una misteriosa imagen de un anciano que carga un haz de leña, acompañada de cuatro símbolos individuales que representan a sus integrantes.

Más de cinco décadas después de su lanzamiento, Led Zeppelin IV continúa siendo una de las grandes obras de la historia del rock, gracias a la combinación de composiciones memorables, virtuosismo técnico y una exploración audaz de diferentes estilos musicales.