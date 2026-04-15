miércoles 15  de  abril 2026
OBITUARIO

Muere la influencer Ashlee Jenae durante un viaje a Zanzíbar

Ashlee Jenae se encontraba en el archipiélago de Zanzíbar, frente a la costa de Tanzania, y ahora las autoridades locales trabajan en la investigación

La influencer Ashlee Jenaee.&nbsp;

La influencer Ashlee Jenaee. 

Captura de pantalla/Instagram/@ashleejenae
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A pocos días de que la influencer Ashly Robinson, conocida en las redes sociales como Ashlee Jeane, anunciara su compromiso con Joe McCann durante un viaje por Zanzíbar, África, la mujer de 31 años fue hallada sin vida en su habitación de hotel.

Según lo expuesto por TMZ, McCann halló a Ashlee Jeane ahorcada en la puerta de su habitación el 9 de abril, un día después de que ambos protagonizaran una disputa en el recinto. Aunque fue trasladada rápidamente a un hospital, falleció al día siguiente.

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Viaje

La pareja se encontraba en el archipiélago de Zanzíbar, frente a la costa de Tanzania, y ahora las autoridades locales trabajan en la investigación para concluir qué ocurrió con Robinson.

"Según un comunicado oficial recogido por el medio africano Mwanachi, las autoridades consideran que Robinson podría haber muerto por suicidio. Asimismo, señalaron que el personal del hotel se vio obligado a “separar” a la pareja en habitaciones distintas tras presenciar un aparatoso “malentendido” entre ambos", reseña la revista ¡HOLA!.

Sin embargo, TMZ ha reportado que las autoridades han confiscado el pasaporte de Joe McCann. Aunque no hay un arresto formal, han interrogado al prometido de la influencer como testigo.

"La familia de Ashlee parece haber desconfiado de Joe todo el tiempo, ya que dicen que esperó 11 horas enteras para contarles lo sucedido... e incluso entonces le restó importancia como si Ashlee estuviera 'bien'",, reseña TMZ.

"En estos momentos se está llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias que rodean el sospechoso fallecimiento de Ashly. Aunque tenemos muchas preguntas, depositamos nuestra confianza en las autoridades de Zanzíbar y estamos colaborando estrechamente con ellas en busca de claridad y respuestas", reza un comunicado expuesto por la familia de la influencer.

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