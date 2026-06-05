Juez invalida política de Trump que pausó proceso migratorio y de asilo a extranjeros de 39 países

Personas esperan afuera de un tribunal de inmigración que tiene una entrada separada de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON — Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este viernes una serie de restricciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a la inmigración legal tras el tiroteo del año pasado contra miembros de la Guardia Nacional perpetrado por un inmigrante afgano.

El juez de distrito John McConnell afirmó que las restricciones impuestas a las solicitudes de asilo, permisos de trabajo y ciudadanía de nacionales de 39 países eran ilegales.

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"Desde entonces, a las personas de estos países se les ha impedido categóricamente obtener decisiones definitivas relativas, entre otras cosas, a sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta de residencia permanente o naturalización", subrayó el juez.

Citó una publicación de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En diciembre, Noem afirmó en X haber recomendado al presidente Donald Trump "una prohibición total de viajes para los países que han "inundado" Estados Unidos con personas que delinquen".

La suspensión

Esa recomendación se aplicó de inmediato, y las solicitudes de tarjetas de residencia —la famosa "green card"— o de naturalización quedaron suspendidas para personas de 19 de los países más pobres del mundo.

Doce de esos países ya enfrentaban una prohibición de entrada en territorio estadounidense desde junio de 2025: Afganistán, Birmania, Chad, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

A ellos se sumaban otros siete (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela) sometidos desde la misma fecha a restricciones en la expedición de visados.

Veinte países fueron añadidos posteriormente a la lista en diciembre de 2025.

El atentado

El ciudadano afgano, Rahmanullah Lakanwal, es el autor del ataque a tiros contra dos guardias nacionales en Washington, uno de los cuales murió, Sarah Beckstrom, de 20 años.

La otra víctima es Andrew Wolfe, de 24 años, quien resultó gravemente herido y sigue en proceso de recuperación.

El individuo gritó "Allah akbar" ("Dios es grande" en árabe) cuando abrió fuego, según uno de los militares presentes, citado en documentos judiciales.

Además del delito de asesinato, Lakanwal está acusado de agresión con intención de matar, posesión de un arma de fuego y posesión de un arma de fuego durante un acto violento.

Lakanwal entró a Estados Unidos en 2021 con permiso humanitario como parte de la Operación "Aliados Bienvenidos" de la administración Biden sin el debido escrutinio, tras la retirada estadounidense de Afganistán y la toma del país por los talibán. La operación tenía como objetivo apoyar y reasentar a los afganos vulnerables, incluyendo a aquellos que habían colaborado con las tropas estadounidenses en el pasado.

Ramanulá Lakanwal - afgano que atacò a la Guardia Nacional Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, un ciudadano afgano que es el sospechoso del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC. Captura de pantalla / X / @EricLDaugh

Juez: "Son pretextos"

El juez reprocha en particular al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) "justificar sus actos por preocupaciones de 'seguridad nacional' que en realidad son pretextos para disimular prejuicios antiinmigrantes".

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en una prioridad absoluta, aludiendo a una "invasión" del país por parte de "delincuentes procedentes del extranjero".

Pero su programa de deportaciones masivas ha sido frenado por múltiples decisiones judiciales promovidas por los demócratas.

Los actuales jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional insistieron en que Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Biden.

FUENTE: Con información de AFP