viernes 5  de  junio 2026
CELEBRIDADES

Celebridades vuelan a Sicilia para asistir a boda de Dua Lipa y Callum Turner

Varias estrellas fueron vistas celebrando junto a la pareja en Palermo, en un evento que dio inicio a su boda siciliana de tres días

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

AFP/ Jean Baptiste Lacroix
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Múltiples celebridades se dieron cita en Italia para la glamurosa fiesta preboda de Dua Lipa y Callum Turner. Varias estrellas fueron vistas celebrando junto a la pareja en Palermo, Italia, en un evento que dio inicio a su boda siciliana de tres días en la histórica ciudad.

Charli XCX y su esposo George Daniel fueron vistos charlando con los invitados, entre ellos la actriz Grace Gummer. La cantante de 360 lució un vestido negro mientras saboreaba un Aperol Spritz, mientras que Daniel vestía una camisa de seda y pantalones, con un martini en la mano. El cantante Troye Sivan y el productor musical Mark Ronson también estuvieron presentes.

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CELEBRIDADES

Dua Lipa y Callum Turner llegan a Italia para la celebración de su boda

La novia llevaba un top color marfil sin espalda confeccionado con el tejido de cesta característico de Bottega Veneta, con un dobladillo de plumas y un bolso de mano a juego. Combinó el look con brillantes joyas y relojes Bulgari.

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Primera boda

El evento se produce unos días después de que Lipa y Turner se casaran en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres.

La pareja estuvo acompañada por un pequeño grupo de seres queridos y se les vio sonriendo al salir del edificio.

Los rumores de romance entre la cantante y el actor surgieron por primera vez en enero de 2024, cuando asistieron juntos a la fiesta posterior al estreno de Masters of Air en Londres. Posteriormente, hicieron pública su relación en Instagram en julio de ese mismo año.

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