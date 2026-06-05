viernes 5  de  junio 2026
FLORIDA

Condado anuncia expropiación de depósito de combustible para abastecer a cruceros del Puerto de Miami

La alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó del comienzo de un proceso de "dominio eminente" para adquirir el terreno en Fisher Island

Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.

Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.

AFP
Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.

Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.

AFP
Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.

Vista aérea de la terminal de combustible ubicada en Fisher Island, el lugar que ha abastecido a barcos de carga y cruceros en PortMiami durante casi un siglo, el 02 de junio de 2026 en Miami, Florida.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Condado de Miami-Dade anunció este viernes que expropiará un depósito de combustible, cuyo terreno posee ahora un desarrollador inmobiliario de lujo, para abastecer al Puerto de Miami, el de mayor tránsito de cruceros del mundo, en medio de una disputa con una de las zonas más ricas de Estados Unidos.

La alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó en un comunicado del comienzo de un proceso de "dominio eminente" para adquirir el terreno en Fisher Island, considerado el código postal más acaudalado de Florida y el segundo de Estados Unidos.

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La funcionaria indicó que no hubo "un acuerdo aceptable" en las negociaciones con el desarrollador inmobiliario, que adquirió el terreno por 180 millones de dólares con planes para cerrar el almacén y construir condominios de lujo, y que ahora esperaba vender el sitio al condado por 400 millones de dólares.

"Buscamos negociaciones de buena fe y cuidadosamente consideramos la propuesta. El acuerdo incluye claros beneficios, incluyendo que el Condado posea el sitio y una estructura que permitiría que la compra se pague sola sin gastar dólares de los contribuyentes. Pero al final el precio era demasiado alto", argumentó Levine Cava.

La renuncia de la directora de PortMiami

La disputa por el sitio ha llamado la atención de la prensa nacional estadounidense, mientras la directora de PortMiami, Hydi Webb, renunció el jueves en medio de la polémica.

La terminal de combustible ubicada en Fisher Island, en disputa, es una infraestructura considerada crítica para la operación de PortMiami.

La polémica comenzó a tomar forma en 2024 cuando la empresa operadora de la terminal, TransMontaigne Partners, puso a la venta el terreno de 9,6 acres donde se encuentra el depósito de combustible que abastece a la industria de cruceros y carga del puerto.

Sin embargo, según denunciaron varios comisionados, el condado no actuó a tiempo para asegurar la propiedad y terminó enterándose de la operación cuando esta ya había avanzado considerablemente y era objeto de cobertura mediática.

En octubre del año pasado, la propiedad se vendió por aproximadamente 180 millones de dólares a los desarrolladores inmobiliarios de Chicago HRP Group y Related Group, quienes evaluaban sustituir la antigua instalación de combustible por dos torres de condominios de lujo cuyos apartamentos podrían alcanzar valores cercanos a los 100 millones de dólares.

La posibilidad de perder la infraestructura generó alarma inmediata entre las principales compañías de cruceros que operan en Miami.

Residentes apoyan cierre de depósito de combustible

La intención del desarrollador de cerrar el depósito preocupa a las navieras, pues el Puerto de Miami es el de mayor tránsito de pasajeros de cruceros del mundo, con un récord de 8,5 millones en 2025, cuando también registró un máximo histórico de carga, con 1,11 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU).

En contraste, habitantes de Fisher Island, donde hay un precio promedio de 12 millones de dólares por vivienda, apoyan el cierre del depósito de combustible, por considerarlo un peligro ambiental y por afectar las vistas, de acuerdo con el Wall Street Journal.

Webb y el jefe de operaciones del condado, Jimmy Morales, quien también renunció el jueves, habían negociado el acuerdo para pagar 400 millones de dólares, inversión que se recuperaría en un estimado de dos décadas con ingresos de la venta de combustible y otras tarifas del puerto, pero Levine Cava lo consideró demasiado "costoso".

"Permanecemos comprometidos a garantizar que el PortMiami tenga el suministro de combustible confiable que necesita para continuar sus operaciones, apoyar empleos para nuestra comunidad y seguir siendo uno de los motores económicos del Condado de Miami-Dade", concluyó la alcaldesa.

FUENTE: Con información y DLA

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