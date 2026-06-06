Muestra de artista venezolana en Miami insta a reflexionar sobre el tiempo

MIAMI.- La exposición Movement in Suspended Time, de la artista venezolana Patricia Calero, se inaugura el jueves 11 de junio, a las 6 pm, en los espacios del Miami International Fine Arts (MIFA), en el marco de la Miami Fiber Triennial (MFT), una cita cultural y artística dedicada al arte textil y las prácticas de fibra contemporánea.

Según la curadora Katherine Chacón, la obra de Calero propone un acercamiento que articula la abstracción geométrica con los fundamentos del tejido, en un momento en que el arte textil ha recuperado relevancia indiscutible dentro del panorama contemporáneo.

“Sus composiciones no se limitan a incorporar materiales asociados al ámbito textil, sino que operan desde la lógica misma de la trama y la urdimbre: tensión, entrecruzamiento, repetición y estructura. Las cintas de nylon y polipropileno, dispuestas con precisión sobre el lienzo, activan una superficie que remite al telar como matriz originaria, trasladando al plano una memoria que pertenece tanto a la tradición artesanal como a la modernidad abstracta”, expone Chacón.

“Este diálogo se intensifica cuando la obra se sitúa en relación con el legado del cinetismo latinoamericano. La investigación moderna en torno a la percepción dinámica encuentra en la propuesta de Calero una relectura contemporánea. Para el contexto venezolano, la impronta de figuras como Carlos Cruz-Diez resulta ineludible. Su obra redefinió la experiencia del color como fenómeno en constante y vibrátil mutación. Como en las fisicromías de Cruz-Diez, en Calero, la transformación también acontece en la mirada, pero a través de la imbricación de cintas amplias que desarticulan el choque intensamente vibratorio. Sus repeticiones introducen, a veces, inflexiones y curvas, y el color se va modulando lentamente en la calma de las gamas terciarias. De este modo se configura una experiencia cinética pausada, donde el cambio no irrumpe sino que se insinúa desde la lentitud y la atención sostenida”, añade.

Movement in Suspended Time propone una reflexión sobre nuestra relación con el tiempo.

Como señala Calero, su trabajo propone una pausa consciente dentro del ritmo acelerado y pertinaz de la ciudad, invitando a habitar el tiempo, a detener la mirada y a permitir que esta se convierta en un evento verdaderamente sensible.

"Esta idea se materializa en estas armoniosas composiciones que permiten la coexistencia de una estructura rigurosa y cambios sutiles —luces, sombras y matices que aparecen y se ocultan— generados por las tensiones y torsiones de las cintas en relación con el desplazamiento de quien las observa, y el atinado uso de las sobrias gamas propuestas por la artista. Las piezas aquí reunidas convocan a la contemplación y a dejar que el tiempo transcurra en el gusto del mirar, sin la urgencia de lo pendiente o de lo que vendrá; abren un espacio de presencia que nos reconecte con una dimensión más genuina de nosotros mismos, esa que suele diluirse en la prisa y la distracción”, concluyó la curadora.

Sobre la artista

Patricia Calero (Valencia, Venezuela, 1985) es una artista multidisciplinaria cuya práctica explora la relación entre el movimiento, el tiempo, el espacio y la percepción. Autodidacta y cercana a los lenguajes del arte cinético y la abstracción geométrica contemporánea, su trabajo dialoga con la tradición venezolana representada por maestros como Carlos Cruz-Diez y Jesús Soto. Influenciada también por la estética y la filosofía japonesas, incorpora materiales y principios del ámbito textil para desarrollar composiciones que generan dinámicos procesos de transformación visual a partir del ritmo, la repetición y el color, así como de sutiles efectos de luz y sombra que se activan con el desplazamiento del espectador. Su trabajo ha sido presentado en diversas exposiciones y ferias internacionales, particularmente en EEUU, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria reciente.

La exposición Movement in Suspended Time se puede visitar hasta el 24 de julio en la Sala B del Miami International Fine Arts (MIFA), 5900 NW 74 Ave, en Miami.