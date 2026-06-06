Lubbock: este destino en Texas tiene mucho más por descubrir

El noroeste de Texas suele ser conocido por sus viñedos, vino y ciudades tranquilas, y Lubbock reivindica con orgullo su lugar como la ciudad natal del icónico pionero del rock con gafas Buddy Holly.

A primera vista, puede parecer una ciudad tranquila y caminable, pero la música está en su esencia. Con más locales de música en vivo per cápita que cualquier otro lugar del estado, Lubbock ofrece una rica combinación de herencia musical, legendarios honky-tonks y espacios acústicos modernos de clase mundial.

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Aquí tienes un itinerario curado de tres días para amantes de la música, que equilibra las raíces históricas del rock con la vibrante escena de presentaciones en vivo actual.

Día 1: Raíces del rock and roll

Comienza tu viaje explorando los fundamentos del rock y la música country del oeste de Texas, seguido de una presentación en vivo.

Empieza en el Buddy Holly Center, el museo oficial dedicado al hijo más famoso de Lubbock. En su interior encontrarás su icónica Fender Stratocaster, ropa original de escenario y letras escritas a mano. No te pierdas la cercana casa del baterista de los Crickets, Jerry Allison, donde se coescribió That’ll Be the Day.

Por la tarde, pasea hasta la estatua de bronce de Buddy Holly y explora placas que honran a leyendas locales como Mac Davis, Waylon Jennings y Tanya Tucker.

Para la noche, disfruta de una cena y entretenimiento en vivo en el Cactus Theater. Antes del espectáculo, cena un filete en Triple J Chophouse & Brew Co., y luego dirígete al teatro restaurado de 1938, conocido por su ambiente íntimo y su excelente acústica.

Día 2: Sonidos modernos y vida nocturna

Experimenta la escala del entretenimiento moderno de Texas junto con las raíces más crudas de la escena de composición del Texas Country.

Recorre el Buddy Holly Hall, un impresionante centro arquitectónico del centro de la ciudad, incluso si no tienes entradas para un espectáculo.

Por la tarde, disfruta de vinos galardonados de High Plains en McPherson Cellars, que a menudo ofrece música en vivo gratuita en su terraza durante las noches de verano.

Al caer la noche, el centro de Lubbock cobra vida. Dirígete a Blue Light Live, Shotgun Sue's Saloon o Bodine's Cocktail Parlor para una animada caminata por bares.

En Blue Light, las puertas abren a las 9 p.m., con presentaciones nocturnas que van desde country y folk hasta rock. Si estás en la ciudad un lunes, no te pierdas la popular noche de cantautores. En nuestra visita presenciamos una destacada actuación del Junior College Touring Ensemble del New Mexico Junior College, un recordatorio de que esta ciudad sabe cómo rocanrolear.

Día 3: Arte y ambiente al aire libre

Termina tu viaje explorando la escena cultural artística y al aire libre de Lubbock.

Explora el Charles Adams Studio Project, una organización sin fines de lucro que gestiona más de 20 estudios y espacios de exhibición. Visítalo durante el First Friday Art Trail para conocer artistas locales y explorar su obra.

Continúa hacia el Louise Hopkins Underwood Center for the Arts, una fuerza impulsora en la revitalización artística de la ciudad. Cerca de allí, el Helen DeVitt Jones Clay Studio ofrece clases, talleres y acceso a estudios tanto para visitantes como para residentes.

Si visitas en abril, no te pierdas el Lubbock Arts Festival, el mayor evento artístico del oeste de Texas.

Por la tarde, relájate en la terraza de Two Docs Brewing Company, una cervecería que admite mascotas con presentaciones de música indie y rock local junto a restaurantes sobre ruedas.

Para la última noche, dirígete a Cook's Garage, un vibrante recinto que combina restaurante y anfiteatro al aire libre, con letreros de neón vintage y autos clásicos. Regularmente alberga conciertos de country y rock, así como festivales al aire libre.

Cómo llegar

Lubbock cuenta con el Aeropuerto Internacional Lubbock Preston Smith, una instalación moderna ubicada a solo 15 minutos del centro. El aeropuerto ofrece vuelos directos convenientes desde Dallas y varias otras grandes ciudades de Estados Unidos.

Dónde hospedarse

Encontrarás una amplia gama de alojamientos, desde opciones económicas hasta hoteles boutique con estilo. Nos hospedamos en el Cotton Court Hotel, en colaboración con Geiger & Associates.

Ubicado en Broadway Street entre el centro y la Universidad Texas Tech, este hotel abrió en 2020 y presenta un diseño inspirado en la década de 1950, combinando ladrillo, madera, piedra y metal en una interpretación moderna del estilo country texano. Sus comodidades incluyen restaurante y bar, piscina al aire libre, gimnasio y amplio estacionamiento.

Para más información, consulte el portal visitlubbock.org en internet.