lunes 2  de  noviembre 2026
OBITUARIO

Muere en México el DJ estadounidense Juan Atkins, pionero del tecno

Atkins fue encontrado inconsciente el sábado en su habitación de hotel antes de una actuación prevista en Ciudad de México y fue declarado muerto en el hospital

DJ estadounidense Juan Atkins

DJ estadounidense Juan Atkins

Captura de pantalla / Instagram

NUEVA YORK.- El DJ estadounidense Juan Atkins, considerado uno de los pioneros de la música tecno, murió en México a los 64 años, anunció su agencia.

Atkins fue encontrado inconsciente el sábado en su habitación de hotel antes de una actuación prevista en Ciudad de México y posteriormente fue declarado muerto en el hospital, informó su agencia Greensmith Artists a la revista de música Resident Advisor.

Lee además
Los mexicanos defienden tradición de Día de Muertos entre catrinas y turistas.
TRADICIONES

Entre catrinas y turistas, mexicanos defienden la tradición del Día de Muertos
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra luego de coronarse como campeón de la temporada de Fórmula 1, el 1 de noviembre de 2026.
MOTORES

Antonelli hace historia en México y se convierte en el campeón más joven en la historia de la F1

"Tantos años, tantos escenarios, tantos momentos que nunca olvidaremos (...) siempre pensamos que habría más", afirmó la agencia en Instagram junto a un video del artista, originario de Detroit.

Se desconoce la causa del fallecimiento.

Vida e influencia

Atkins comenzó su carrera musical en 1980, cuando formó el grupo Cybotron junto con Richard Davis. El dúo lanzó "Clear" en 1983, que se convirtió en uno de los discos que definió el género.

Junto a sus amigos de infancia Kevin Saunderson y Derrick May, Atkins integraba los "Belleville Three", considerado el trío fundacional del tecno.

"Juan fue el creador del tecno, un verdadero visionario que abrió el camino a tantos de nosotros (...) Compartimos un viaje que cambió la música para siempre", escribió Saunderson en Instagram.

Según medios estadounidenses, Atkins sufría desde hacía tiempo problemas de salud, sobre todo relacionados con la diabete

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

"Canelo" Álvarez recupera su título tras derrotar a Mbilli en Arabia Saudita

A un paso del campeonato, Toto Wolff reconoce las críticas con las que tuvo que lidiar por apostar por Kimi Antonelli

Sarah Paulson corona el terror en México con la temporada 13 de "American Horror Story"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de electores en la votación anticipada. 
ELECCIONES 2026

Miami-Dade: más de 541.000 electores ya votaron y así se reparte la ventaja entre demócratas y republicanos

Equipos de defensa antiaérea apostados en Mar-a-Largo, lugar de residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach.
Seguridad presidencial

¿Por qué desplegaron misiles y equipos antidrones en la residencia de Trump en Florida?

Imagen de electores en Estados Unidos.
ANáLISIS

Republicanos y demócratas se juegan el control del Congreso en unas elecciones cruciales para EEUU

Venezuela tiene entre sus retos la recuperación de la industria petrolera y administración transparente de la renta
ANÁLISIS

Venezuela: Balance económico y desafíos para la recuperación

Gabriel Moreno #14 de los Arizona Diamondbacks realiza un lanzamiento en salto a Nolan Arenado #28 durante la quinta entrada del partido de la MLB contra los New York Yankees en el Chase Field el 19 de septiembre de 2026 en Phoenix, Arizona. 
Béisbol

MLB anuncia a los ganadores del Guante de Oro 2026

Te puede interesar

Imagen de electores en la votación anticipada. 
ELECCIONES 2026

Miami-Dade: más de 541.000 electores ya votaron y así se reparte la ventaja entre demócratas y republicanos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald Trump pronuncia un discurso marcando el final de la campaña de las elecciones de medio término, en el Lincoln Reflecting Pool en Washington, DC, el 2 de noviembre de 2026.
Elecciones

Trump llama a votar contra los candidatos demócratas, a los que tacha de "extremistas y peligrosos"

Expresidente de Ecuador Jamil Mahuad.
ANTESALA

Expresidente Mahuad cuestiona los límites de los derechos humanos frente al bien común

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el comisionado municipal Damián Pardo.
CHOQUE POLÍTICO

Pardo desafía a Higgins por bono de $450 millones en Miami: "No hay necesidad de otra deuda"

Precio de la gasolina en Florida baja 24 centavos en una semana. 
UN ALIVIO

Baja gasolina en Florida a $3.85