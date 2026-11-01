A un paso del campeonato, Toto Wolff reconoce las críticas con las que tuvo que lidiar por apostar por Kimi Antonelli

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, celebra en el podio tras competir en el circuito urbano de Mónaco, el 7 de junio de 2026.

Cuando se anunció el fichaje del joven Andrea Kimi Antonelli , después de la inesperada salida de Lewis Hamilton de Mercedes, equipo con el que el inglés había alcanzado la gloria en la máxima categoría del automovilismo, muchos cuestionaron la decisión del mandamás de la escudería, asegurando que el lugar del siete veces campeón del mundo era imposible de llenar, sobre todo por un novato.

Hoy, apenas un par de años después, Antonelli solo necesita dos puntos para coronarse campeón del mundo y, además, romper el récord del piloto más joven en ganar una temporada de Formula 1 , con apenas 20 años de edad.

Toto Wolff y la necesidad de proteger a Antonelli

Casi al inicio de la temporada, más específicamente después de que se celebrara el Gran Premio de Miami 2026, Toto Wolff declaró que el desempeño del italiano durante el fin de semana en Florida había sido excepcional, incluso asegurando que en aquel momento, le parecía la mejor carrera del volante de Mercedes hasta entonces.

A pesar del gran trabajo que había hecho el piloto, para el Jefe de la escudería de las flechas plateadas era fundamental no apresurar las cosas con Antonelli y permitir que el crecimiento del italiano como deportista ocurriera de manera natural, y eso incluía permitirle equivocarse: “Puede ganar muchos campeonatos en diez o quince años, pero no queremos tropezar ahora solo porque las expectativas sean demasiado altas”.

El “freno de mano” para Antonelli no solo estaba bien puesto al interior de la escudería alemana, sino también con su familia, en especial con su padre, Marco Antonelli, quien al inicio de la temporada 2026 aseguró que el joven aún tenía un largo camino por recorrer en el mundo del automovilismo y que, aunque sus resultados habían sido impresionantes, no hay lugar a comparaciones con leyendas de la talla de Max Verstappen.

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“Max ya ha sido cuatro veces campeón del mundo, mientras que Kimi aún tiene un largo camino para lograr lo que Max ya ha conquistado. Espero que él [Kimi] se acerque a eso algún día, pero en este punto de su carrera, Max es mayormente un ejemplo para él”, aseguró.

En entrevista con Sky Sports en el GP de México 2026, Wolff reveló las duras críticas que Antonelli recibió durante su época de novato: “Hubo mucha gente que el año pasado, tras nueve carreras sin puntos, decía que no debía estar en un Mercedes. Había personas en otros equipos que decían que ni siquiera debería estar en la Fórmula 1", sentenció.

El regreso de la gloria para Italia y Mercedes

El título mundial de pilotos de Antonelli representa más que una victoria que pondrá al joven en los libros de historia de la máxima categoría del automovilismo, pues también se traduce en el regreso de Mercedes como escudería top después de no ganar ningún campeonato de pilotos desde 2020, siendo el último el que cosecharon cuando Hamilton aún formaba parte de la organización. Después vendría la aplastante era de Red Bull con Verstappen y brevemente la de McLaren con Lando Norris.

Por supuesto, no podemos dejar de lado lo que significaría para Italia este triunfo de manos de Antonelli, volante que estaría terminando con la sequía de campeonato de pilotos en el país, luego de que en 1953 el nacido en Milán, Italia, Alberto Ascari, ganara el mundial de pilotos corriendo para la icónica Scuderia Ferrari.

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Hamilton se prepara para Antonelli

En conferencia de prensa post clasificación y después de llevarse su primera "pole position" vestido de rojo en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, Hamilton fue cuestionado sobre lo que significa para él el campeonato de Antonelli en un trazado en el que él mismo aseguró dos campeonatos en el pasado, sobre todo porque a su llegada al Gran Circo, Kimi fue apoyado por el inglés a pesar de las críticas que recibió.

Hamilton mencionó que estaba realmente feliz de ver la manera en la que el italiano poco a poco fue creciendo dentro del equipo y que ahora está a punto de convertirse en el campeón de pilotos más joven de la historia: “Creo que es fenomenal, lo que él tiene la posibilidad de hacer a tan corta edad. Realmente tiene un futuro brillante por delante y estoy muy agradecido de poder correr en este tiempo para verlo, atestiguarlo (…) por ahora estaré muy feliz por él”.

Antonelli solamente necesita sumar dos puntos en el GP de México 2026 para convertirse en campeón de pilotos esta temporada, un resultado que parece más que obvio para el piloto italiano por el que Wolff apostó todo.