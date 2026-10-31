Sarah Paulson corona el terror en México con la temporada 13 de "American Horror Story"

La actriz estadounidense Sarah Paulson habla durante la presentación de la nueva temporada de 'American Horror Story' este jueves, en Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz estadounidense Sarah Paulson , ícono de la serie American Horror Story (AHS) , presentó en Ciudad de México la decimotercera temporada de la producción creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, cuyo último capítulo se estrenó este jueves en Disney+, en vísperas de la festividad de Halloween.

Paulson se alzó como la reina de terror en México al portar una corona hecha de flores cempasúchil, típicas del país, especialmente en el Día de Muertos, a celebrarse este domingo y lunes.

CELEBRIDADES Homenaje a Roscoe: el perrito de Lewis Hamilton en el altar de Día de Muertos de la F1

La actriz afirmó en una alfombra roja que el universo de AHS debería contar con una versión de "Mexican Horror Story".

"Eso es algo que debería suceder, pienso que podría ser algo global. American Horror Story no debería ser exclusiva de Estados Unidos, aunque creo que eso lo deberían decidir los mexicanos, ellos podrían construir mejor sus personajes, sería maravilloso", exclamó la intérprete.

Agregó, "me encantaría interpretarlo, pero mi español es horrible", por lo que "tendría que practicar" el idioma.

Criticó cómo las redes sociales han afectado cada vez más el trabajo final de series de televisión y películas. "Ponemos algo afuera en el mundo para ti (seguidores) y no tiene que gustarte, pero esa no es una razón para destrozarlo y decidir que no vale la pena", resaltó.

"Pienso que vivimos en un mundo que nos exige ser hipercríticos, cuando lo que hace falta es gentileza", añadió Paulson.

El terror de American Horror Story

A lo largo de las trece temporadas de AHS, Paulson se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de la serie estadounidense, en la que ha participado en todas las entregas, salvo en la novena, titulada 1984.

La intérprete, junto a Evan Peters, Lily Rabe, Frances Conroy y Jessica Lange, ha dado vida a algunos de los personajes más icónicos de este universo estrenado en 2011 y galardonado con múltiples premios Emmy por su oscura y retorcida representación de la sociedad.

En esta nueva entrega marcada por triscaidecafobia (miedo al número 13) de Ben DeSoto (Joey Pollari), Murphy y Falchuk reúnen a los miembros de su mítico elenco para envolver al público en historias tenebrosas y disparatadas.

Entre ellas el sacrificio y lanzamiento al infierno de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, interpretada por Lange, así como el cruce de múltiples personajes de otras temporadas en los que destacan los interpretados por Paulson, quien encarna a numerosos de ellos: Sally McKenna (Hotel), Cordelia Goode (Coven) o la periodista Lana Winters (Asylum', el papel más entrañable para la actriz.

La serie reveló sus primeros tres capítulos (13, 1:13 AM y Rauhnacht) el 24 de septiembre y concluirá con el episodio 13, "Devil of a Good Time", aunque no será el último del universo, pues la cadena FX ya ha confirmado la temporada 14.

"No sé lo que pasará en la siguiente temporada, pero tendré noticias pronto", confesó Paulson sobre la próxima entrega de AHS.

Según cifras retomadas por Variety, la producción ha acumulado más de 2.000 millones de horas de interacción desde su primera entrega hace quince años.

Paulson presentó esta misma semana en la capital mexicana la segunda temporada All’s Fair (Todo Vale), creada también por Murphy, junto al elenco principal, integrado por Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts.

FUENTE: Con información de Agencia EFE